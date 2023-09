SC Obersiebenbrunn wird energieautark

„Dieses Projekt liegt mir als gebürtigem Obersiebenbrunner besonders am Herzen“, sagt Unternehmensberater Andreas Hofer, CEO der AH Immocom & Consulting GmbH, über die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Vereinsgebäudes des SC Obersiebenbrunn. Diese spendet das Unternehmen nämlich, mit dem Ziel, den Nachwuchssport des Vereins zu unterstützen.

Der Baustart der PV-Anlage ist für Mitte Oktober geplant und soll künftig bis zu 50.000 KWh pro Jahr Solarstrom produzieren. Damit ist der SC Obersiebenbrunn künftig nicht nur energieautark. Dank des überschüssigen Stroms stehen dem Verein in Zukunft pro Jahr etwa 13.000 Euro mehr Budget für Jugendarbeit zur Verfügung. „Mit dem Bau der PV-Anlage wird sowohl in eine nachhaltige Energiezukunft, als auch in nachkommende Sportlergenerationen investiert“, ist Hofer überzeugt.

Finanzieller Polster schafft Planungssicherheit

Zusätzlich trägt der SC Obersiebenbrunn mit der Anlage dazu bei, dass Niederösterreich seine Klima- und Energieziele erreicht. Dieser Fahrplan sieht nämlich vor, dass die produzierte Energie aus Photovoltaik bis zum Jahr 2023 verzehnfacht wird.

Dem Verein wird es durch den Umstieg auf Sonnenergie möglich sein, die jährlichen Energiekosten zu decken sowie zusätzlich einen Überschuss zu erwirtschaften. Der überschüssig produzierte Strom wird an den regionalen Stromversorger EVN verkauft. Mit einer Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren wird der Verein somit langfristig finanziell entlastet bzw. erhält durch Stromüberproduktion eine laufende Einnahmequelle. Das Budgetplus wird vor allem in die Förderung der jüngsten Vereinsmitglieder in den Mannschaften U6, U8 und U10, in denen insgesamt rund 50 Kinder aktiv sind, investiert.

Erfreut über die Kooperation mit der AH Immocom & Consulting GmbH zeigt sich auch der Präsident des SC Obersiebenbrunns, Lukas Anders: „Durch den finanziellen Polster erhalten wir mehr Planungssicherheit und können uns auf die drei Schwerpunkte unserer Vereinsarbeit konzentrieren, nämlich ‚Jugend und Bewegung‘, ‚Energie und Klima‘ sowie ‚Spaß am Sport‘.“ Damit werde die Entwicklung der jungen Talente gesichert. Außerdem werde mit diesem Projekt bewiesen, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen können.