Die Singer-Songwriterin B.B. Cole aus Orth präsentiert am Freitag ihre neue Single „Emotional Baggage“. Entstanden ist der Song durch eine zufällige Zusammenarbeit in Irland. „Ich war zu der Zeit viel unterwegs und konnte in den ,Baggage Claim Areas‘, also der Gepäckausgabe am Flughafen, beobachten, wie viel Zeug die Menschen mit sich herumschleppen. Und so ist es auch mit unseren Emotionen und Erinnerungen. Jeder hat sein Packerl zu tragen“, so B.B. Cole.

„Aber was, wenn wir das emotionale Gepäck einfach nicht mitnehmen und unsere schmerzhaften Erinnerungen hinter uns lassen? So entstand die Idee zum Song“, erzählt die Künstlerin.