Wer kauft Reitgut in Niederabsdorf?

Das Reitgut Schloss Niederabsdorf, auch bekannt unter dem Namen „Ponyland“, bewegt derzeit die Gemüter. Schon seit Längerem brodelte rund um den Reiterhof und dessen Fortbestand die Gerüchteküche.

Wer die Social-Media-Plattform des Reitguts bzw. dessen Betreiberin Karin Lock konsultierte, stieß auf lange Listen mit den Namen aller Pferde, die zum Verkauf standen. Hieß es anfangs noch, dass der Reitunterricht auf Einsteller reduziert werde, so steht nun die gesamte Anlage samt Infrastruktur zum Verkauf.

Die NÖN traf Lock, die die Schlossanlage seit 1993 ihr Eigen nennt, zu einem Gespräch auf der Sonnenterrasse des Anwesens, gleich neben dem Rosengarten, nur wenige Schritte vom Schlossstüberl entfernt. Lock scheint mit ihrer Entscheidung im Reinen zu sein: „Für mich ist die Zeit reif, das Schloss und somit den Betrieb einem Jüngeren zu übergeben, der neue Ideen und frischen Wind bringt.“ Die Entscheidung sei aus einem Prozess des Nachdenkens und einer Zeit der Ruhe nach der Reitprüfung im vergangenen Oktober gefallen.

„Ich möchte die vergangene Zeit nicht missen“, betont Lock, die seit ihrer Jugend auch begeisterte Bodybuilderin ist. Sie habe ihr bisheriges Leben gänzlich dem Pferdesport gewidmet.

Ihre Liebe zu den Huftieren entdeckte sie bereits mit 16 Jahren, als sie ihr erstes Pferd „Benjamin“ von ihrem selbst ersparten Geld – ohne Wissen der Mutter – erwarb.

„Ich will meine Freizeit frei gestalten“

Sie habe kein anderes Leben gekannt, doch jetzt genieße sie es, ihre Freizeit zusammen mit ihrem Mann frei gestalten zu können. Lock ist nämlich frisch verheiratet. „Wenn sich die Perspektive ändert, ändert sich auch das Gesamtbild“, sagt die geborene Wienerin, die den Hof damals in einem völlig desolaten Zustand erwarb und sich mit viel Elan und Motivation alles selbst erarbeitete. Die baulichen Herausforderungen waren enorm – von desolaten Strom- und Wasserleitungen über die Schaffung eines komplett neuen Kanalsystems oder die Sanierung der Fenster.

Mittlerweile gibt es 4.000 Quadratmeter überdachte Nutzfläche, drei „bussifeine Wohnungen“ und sechs neue Gästezimmer, in denen die Kinder in den Reitferien wohnten. Seit 2015 wird mit Holzpellets geheizt und es wurde eine Vorrichtung für den Betrieb einer Photovoltaikanlage geschaffen.

Lock könnte sich vorstellen, dass junge Menschen den Betrieb übernehmen und – in Form einer Kooperation mit jeweils unterschiedlichen Aufgaben – weiterführen. Der Betrieb finanziere sich durch die Einstellpferde, manche seien seit 25 Jahren regelmäßig am Hof.

Bleibt zu hoffen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Nicht zuletzt für die vielen Kinder und Jugendlichen, die in ihrer Freizeit am Hof ein und aus gingen, sich aktiv am lebendigen Hofleben beteiligten und ihr Glück auf Erden im Sattel ihrer Lieblinge fanden. Über den Verein „prodogromania“ fanden hier übrigens auch an die 100 Vierbeiner jährlich ein neues Zuhause.

Weitere Infos unter www.ponyland.at

