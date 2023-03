Stefan Seidel ist nun ärztlicher Leiter der Klinik Bad Pirawarth

Stefan Seidel, Neurologe, Somnologe und assoziierter Professor an der Medizinischen Universität Wien, hat mit März die ärztliche Leitung der Rehabilitationseinrichtung in Bad Pirawarth übernommen.

In seiner neuen Funktion möchte er die Klinik auf ihrem guten Weg weiterführen, neue Kompetenzen, wie beispielsweise die Schlafmedizin, in die Rehabilitation einbringen und neue Kollegen für die Klinik Pirawarth als Arbeitsplatz begeistern. Die Rolle des Ärztlichen Leiters der Klinik Pirawarth tritt Stefan Seidel mit dem Vorsatz an, gemeinsam mit den Kollegen den hohen Standard der Klinik Pirawarth in der Neurorehabilitation zu wahren und im Rahmen von neuen Projekten eine führende Rolle in der Weiterentwicklung dieser wichtigen Disziplin der Neurologie in Österreich einzunehmen.

Als Führungskraft versteht sich Seidel als jemand, der grundsätzlich „Freude an den Menschen hat und sich ausreichend Zeit für die jeweiligen Anliegen nimmt“.

Die Klinik Pirawarth hat sich in den letzten Jahrzehnten als Rehabilitationseinrichtung für neurologische und orthopädische Erkrankungen etabliert und bietet seit 2021 auch ambulante Rehabilitation in Floridsdorf an.

Seidels Ziele dazu: „Rehabilitation passiert nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Die Diagnostik und Rehabilitation von Schlafstörungen sind daher mitentscheidend für einen langfristigen Therapieerfolg.“ Seidel erreichte mit seinem 2020 erschienen Sachbuch „Der Schlaf“ ein breites Publikum.

