In Marchegg wird man „Am Eck“ bestens versorgt

Lebensmittel für den täglichen Bedarf bekommt man nun in unmittelbarer Nähe zum Schloss Marchegg. Am Hauptplatz 4 eröffneten vergangenen Freitag Sonja Branis und Lebensgefährte Andreas Steinlesberger ihr Lebensmittelgeschäft „Am Eck“.

Angeboten werden Molkereiprodukte wie Milch und Käse, Wurst, Gemüse und Obst und das ausschließlich aus der Region und saisonal.

Aber auch die beliebte Wurstsemmel und den „Coffee to go“ bekommt man in dem kleinen schmucken Geschäft. Und all das kann man auch gleich vor Ort auf einen der kleinen Bistrotischen vor dem Geschäftslokal konsumieren. Auch liebevoll zusammengestellte Geschenkkörbe werden gerne nach vorheriger Bestellung angeboten. Zur Freude vieler Marchegger wird man auch am Sonntag nicht auf frisches Brot und Gebäck verzichten müssen.

Vom reichhaltigen Sortiment überzeugten sich am Eröffnungstag auch der Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Gänserndorf, Philipp Teufl, und ÖVP-Gemeinderat Andreas Pataki. Eine kleine Eröffnungsfeier wird es am Freitag, 5. Mai, ab 14 Uhr geben. Bei Kinderschminken für die Kleinsten und einer Weinverkostung sollen die Besucher erste Eindrücke von ihrem neuen Greißler bekommen.

Die Öffnungszeiten können je nach Jahreszeit noch variieren, vorgesehen sind vorerst Montag bis Freitag von 6 bis 14 Uhr, Samstag von 6 bis 17 Uhr und sonn- und feiertags von 7 bis 17 Uhr. Bestellungen können gerne unter AmEck@gmx.at sowie Tel. 0650/305 79 00 abgegeben werden.

