Ab September dürfen schon Zweijährige in Gänserndorfs Kindergärten

„Wir sind mit der blau-gelben Kinderbetreuungs-Offensive einen guten Schritt weitergekommen“, freute sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gestern, Mittwoch, im NÖ Landhaus in St. Pölten, wo sie gemeinsam mit Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner den Startschuss für die aktuell 17 Pilot-Kindergärten für Zweijährige mit September verkündete.

Lobner wiederum betonte, dass in Gänserndorf zuletzt zwei Kindergärten um jeweils zwei Gruppen erweitert worden waren. Damit verfüge die Bezirkshauptstadt nun über 29 Kindergartengruppen an fünf Standorten. Das seien die besten Voraussetzungen für die Teilnahme an der Pilotphase.

„Insgesamt wurden in Gänserndorf in den letzten zehn Jahren 16 Millionen Euro in die Kindergärten investiert. Aktuell werden 487 Kinder betreut. Ab September werden es 503 sein, für die 13 allgemeine, sieben alterserweiterte und neun Kleinkinder-Gruppen zur Verfügung stehen“, so der Bürgermeister.

