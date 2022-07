Athletin Pamela Forster eröffnete Gänserndorfs Ninja Warrior Park

Werbung

„Es wurde lange getüftelt, wohin die Reise gehen soll“, spricht Gänserndorfs Stadtchef René Lobner über das Areal hinter dem Regionalbad. Nach vielen Diskussionen war klar: Es soll ein Naherholungszentrum entstehen, bei dem Sportler voll auf ihre Kosten kommen. Und so entstand ein Ninja Warrior Park.

Das Besondere daran ist nicht nur, dass dieser der einzige in der Region ist, wie der zuständige Stadtrat Max Beck betonte, sondern auch dass Pamela Forster mit konzipierte und ihr Fachwissen einfließen ließ. Die gebürtige Strasshoferin nahm erst vor zwei Wochen wieder an der Show „Ninja Warrior Germany“ teil. Die Profi-Sportlerin ist international unterwegs und hat sich in der Freerunning-Szene einen Namen gemacht. Sie freute sich besonders, den Ninja Warrior Park mitzugestalten und zu eröffnen. „Ich will mich immer steigern und immer noch schneller und besser werden“, erzählt sie bei der Eröffnung.

Ninja Warrior Parcours ist auch für den Profi eine Herausforderung

Mit dem Format „Ninja Warrior“ habe sie ihre „ultimative Challenge“ gefunden. Welchen Parcours sie in der Show zu bewältigen haben, wissen die Teilnehmer nicht, darum können sie auch nicht gezielt dafür trainieren. In Gänserndorf gibt’s nun die Chance, einige Stationen auszuprobieren. „Es ist nicht kinderleicht, man schafft den Parcours nicht beim ersten Mal“, ermutigt Forster, dran zu bleiben und es immer wieder zu versuchen. Sie ist sicher: „Wer diesen Parcours in einer guten Zeit schafft, der schafft auch die Show.“

Für die Stadtgemeinde war wichtig, dass bei diesem Projekt, das ein Begleitprojekt der NÖ Landesausstellung ist und zu 50 Prozent vom Land NÖ finanziert wurde, Synergien entstehen und genutzt werde. Zum einen mit dem Regionalbad, das seinen Besuchern die einzige Aquacross-Anlage Österreichs bietet. Zum anderen mit den Schulen, die den Ninja Warrior Park am Vormittag nutzen können. Wer genau sehen will, welche Fortschritte er bei Training macht, für den gibt es ein Zeitbändchen im Regionalbad – die Athleten finden damit ihre Zeiten online.

Jeder kann ein Ninja Warrior sein

Wie schnell man den Parcours absolvieren kann, zeigte Pamela Forster gern vor. Allerdings noch nicht in Wettkampfgeschwindigkeit. Trotzdem schlug sie nach nur einer Minute und 14 Sekunden schon wieder auf den Ziel-Button. „Ich kann ihn sicher unter einer Minute schaffen, wenn ich den Kies nicht berühre“, weiß die Athletin, dass sie noch schneller sein kann, wenn sie von Hindernis zu Hindernis springt.

Nach Forster durften sich dann alle an den Ninja-Warrior-Stationen versuchen. Der Sportlerin ist es wichtig, dass dies nicht nur Kinder und Jugendliche tun: „Seid den Kindern ein Vorbild und tastet euch heran“, sprach sie den Erwachsenen Mut zu.

Eis und kühle Getränke bei der Eröffnung

Bei denen, wie auch bei den jungen Gästen, kam das neue Freizeitgelände hinter dem Regionalbad gut an: Die Gemeinde spendierte bei der Eröffnung kühle Getränke, die Gänserndorfer Raika spendierte das Eis. So konnten die Eröffnungs-Gäste das Gelände mit Ninja Warrior Park, Spielplatz, Sonnenterrasse, neuen öffentlichen WCs und neuer Bepflanzung gemütlich erkunden. Dass bis zum Eröffnungstag alles fertig wurde, sei den ausführenden Firmen und den Bauhofmitarbeitern zu verdanken: „Ihr habt intensiv geschuftet und alles perfekt gemacht“, bedankt sich Lobner bei seinen Mitarbeitern.

