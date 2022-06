Gänserndorf: Hier dreht sich alles um die „Bubbles“

„Perlen im Eis: Ein Hauch von Taiwan“ titelte die NÖN Anfang Februar, als bekannt geworden war, dass Unternehmerin Aiqin „Michelle“ Ruan nach ihrem Erfolg in Wien nun auch Gänserndorf kulinarisch erobern will. Das Besondere an Ruans Getränken sind Kugerl aus Maniokwurzel-Stärke, die beim Zerbeißen im Mund platzen und dann ihren Geschmack entfalten. Zur Auswahl stehen bis zu 20 verschiedene Fruchtgeschmacksrichtungen.

„Alles ist frisch, naturbelassen und vegan“

Bekannt ist der taiwanesische Bubble-Tea auch unter dem Namen Boba Boba. Dabei handelt es sich um eine Art Shake, bestehend aus Tee, Milch, Fruchtsirup und natürlich den Bubbles (Boba, Perlen). Das Boba-Eis wiederum gibt es in den Sorten Erdbeer, Mango, Taro-Wurzel und Matcha (ein zu Pulver vermahlener Grüntee). „Alles ist frisch, naturbelassen und vegan“, so Ruan.

Die Geschäftsfrau stammt aus China und lebt seit über 20 Jahren in Österreich. Beruflich hat sie schon einiges hinter sich. So betrieb sie zum Beispiel ein asiatisches Nobelrestaurant in der Wiener Innenstadt und war in der Recycling-Branche tätig: „Ich kaufte Plastikmüll in Österreich auf und verschiffte diesen nach China. Dort wurde er zu Granulat verarbeitet und kam zurück nach Europa. Hier wurden dann daraus wieder Kübel, Kanister und Trinkbecher gefertigt.“ Das Geschäft war tot, als China den Import von Plastikmüll verbot.

Vergangene Woche eröffnete Ruan je eine Boba-Filiale in Tulln und Stockerau. Krems war schon am 12. Mai an der Reihe, Melk am 31. Mai. Im Juli kommt Wels dran, im August das Wiener Donauzentrum. Die Zentrale am Wiener Lugeck gibt es bereits seit dem Vorjahr.

