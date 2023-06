Neue Regeln von Experten kritisch „beschnüffelt“

Seit 1. Juni ist die Novelle des NÖ Hundehaltergesetzes in Kraft, auch „Hundeführerschein“ genannt. Ein Sachkundenachweis, eine obligatorische Haftpflichtversicherung und eine zahlenmäßige Begrenzung der Hundeanzahl pro Haushalt sollen mehr Sicherheit für Mensch und Tier schaffen.

Die NÖN sprach mit zwei erfahrenen Hundeführern. Der Tenor ist einhellig: Das kann nur der Anfang sein. Die Erwartungshaltung an die Gesetzesnovelle ist bei den beiden Experten folglich entsprechend gering.

Wolfgang Kopeinig ist Therapiebegleithundeführer. Dafür durchlaufen Hund und Halter eine monatelange Ausbildung. Kopeinig findet zu der Gesetzesnovelle klare Worte: „Das ist eine fadenscheinige Beruhigungspolitik und sagt in Wahrheit nichts darüber aus, ob der Mensch fähig ist, einen Hund zu führen.“

Einen Hund zu halten, bedeute Verantwortung. „Wieso sind die Hundestationen wohl so voll? Jeder, der einen Hund hält, muss sich der Tatsache bewusst sein, dass das Tier Beschäftigung braucht. Das nimmt Zeit in Anspruch“, betont Kopeinig. Das gelte für jeden Vierbeiner, nicht nur für Hunde mit Spezialausbildung wie sein Aron. Der Hundeführer aus Leidenschaft plädiert für wesentlich mehr Aufklärungsarbeit und dafür, dass es hier bundeseinheitliche Gesetze gibt. „Was in Niederösterreich gilt, ist in der Steiermark wieder ganz anders“, bemängelt Kopeinig. Sein ganzes Berufsleben lang hat Manfred Pfarr bei der Exekutive als Hundeführer und Ausbildner gearbeitet. Für ihn ist die Begrenzung auf fünf Hunde für Privatpersonen zu hoch gegriffen.

„Begrenzung ist zu hoch gegriffen“

„Man muss dem Tier Zeit widmen, die sozialen Kontakte pflegen. Wenn jemand im Berufsleben steht, ist das schon mit einem Hund schwierig“, ortet Pfarr ein Zeitproblem. Es ist wichtig, die Körpersprache des Hundes zu kennen und die Signale des Tieres richtig zu deuten. Sendet das Tier schon Beschwichtigungssignale, steht es unter Stress oder deutet an, mit der Situation nicht klarzukommen – hündisch für Menschen so zu sagen. „Es ist falsch, den ganzen Tag das Futter stehen zu lassen. Das kann gut gemeint sein. Für den Hund hat aber nur der Rudelführer jederzeit Essen zur Verfügung“, berichtet Pfarr aus seiner Erfahrung.

Ruf nach einem einheitlichen Gesetz

Pfarr bezweifelt, dass mit der Novelle eine Verbesserung erreicht werden kann, und sieht das Problem bei der Kontrolle und im Umstand, dass das Gesetz umgangen werden kann. „Wenn ein Hundehalteverbot ausgesprochen wird, meldet eine andere Person den Hund an. Und dann?“, plädiert Pfarr für eine strengere Kontrolle. Wie für Kopeinig ist auch für Pfarr diese Novelle höchstens ein erster Schritt. Auch der ehemalige Polizeihundeführer reklamiert ein bundeseinheitliches Gesetz. „Vielleicht sind die verpflichtenden Erfordernisse für manche eine Hemmschwelle, sich die Hundehaltung gut zu überlegen“, meint Pfarr im Gespräch mit der NÖN. In der Gemeinde Sulz im Weinviertel gab es vor einigen Jahren Probleme mit einer Massenhundehaltung.

Für ÖVP-Bürgermeisterin und Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner bietet die Gesetzesnovelle hier zumindest eine verbesserte Handhabe für die Gemeinde: „Wir hatten damals schlicht keine Möglichkeit einzugreifen. An die 20 Hunde wurden in diesem Haus damals gehalten, ein Negativbeispiel von Animal Hoarding. Das wäre jetzt definitiv anders.“ Es werde sich zeigen, ob die Novelle auch tatsächlich zum Tierwohl beitragen kann. Man darf also gespannt sein ...