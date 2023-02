Frischer Wind weht durch Orth

Jetzt ist es offiziell: Mit 14. Februar hat Elisabeth Wagnes das Bürgermeisteramt in Orth übernommen. Die NÖN berichtete bereits , dass die 50-jährige dreifache Mutter nach dem Rücktritt des bisherigen ÖVP-Bürgermeisters Johann Mayer das Amt interimistisch übernommen hatte. Nun wurde sie auch von den Gemeinderäten bestätigt.

Wagnes war schon seit 2015 als Vizebürgermeisterin tätig und startet „mit viel Engagement sowie mit umfangreichen Zukunftsplänen für die Entwicklung von Orth“ in ihre neue Funktion. Nun brauchte die neue Ortschefin natürlich auch einen neuen Stellvertreter: Mit Wagnes gemeinsam möchte der neu ins Amt gewählte ÖVP-Vizebürgermeister Josef Drabits möglichst viele Projekte in den kommenden Jahren umsetzen. Er ist schon viele Jahre als geschäftsführender Gemeinderat tätig und wird in Zukunft als Vize die neue Ortschefin unterstützen.

Aber nicht nur an der Gemeindespitze gab es Änderungen: Ebenso neu in den Gemeinderat aufgenommen wurde Josef Linhart, der das ÖVP- Mandat des ausgeschiedenen Altbürgermeisters Mayer übernahm.

Und auch die junge Generation rückt in Orth nun in verantwortungsvolle Positionen nach – Clemens Mayer, mit 25 Jahren der jüngste Gemeinderat in der Marktgemeinde, übernimmt ab sofort im Gemeindevorstand die Agenden für Agrar, Energie und Umwelt.

