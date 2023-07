Gänserndorf: Altes NÖGKK-Gebäude wird jetzt von Albanern saniert

Zur Erinnerung: Nach der Übersiedlung der Krankenkasse in das neu gebaute Haus in der Umfahrungsstraße Nord wurde das alte Gebäude zum Verkauf ausgeschrieben. Auch die Gemeinde bot damals mit, ging aber leer aus, weil der Albanische Verein tiefer in die Tasche griff. „Unser bisheriges Heim war einfach zu klein geworden“, erinnert sich Kassier Jasin Alili im NÖN-Gespräch.

Fast 200 Mitglieder zählt der Verein mittlerweile. Die meisten von ihnen wohnen in Gänserndorf und Strasshof. Aber auch aus den umliegenden Dörfern gibt es Zustrom. Wobei nicht alle Mitglieder albanische Wurzeln haben. Gebürtige Nordmazedonier, Kosovaren und Serben mischen sich ebenfalls unters Volk. „Bei uns sind alle willkommen“, betont Alili, der beruflich als selbstständiger Bauunternehmer tätig ist.

Die meisten der Mitglieder besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft, sind also Österreicher. „Wir sind hier geboren und gemeinsam aufgewachsen und treffen einander im Vereinshaus für kulturelle und sportliche Tätigkeiten.“ Bei Letzterer dominiert der Fußball. Auch die Religion verbindet. Deshalb gilt das Vereinshaus als Moschee, in der die Muslime zum Freitagsgebet zusammenkommen.

Der Albanische Kultur- und Sportverein „Afrim Zhitia“ ist Teil der Kultusgemeinde ALKIG - Albanische Kultusgemeinde der IGGÖ (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich). Der Verein wurde am 2. März 1991 erstmals vereinsrechtlich registriert. Er ist auch unter dem Namen „Xhamia e Gänserndorfit“ oder „Afrim Zhitia Shoqata“ bekannt. Als Obmann fungiert Fikret Shaqiri.

Übrigens: Afrim Zhitia ist der Name eines Freiheitskämpfers, der die Kosovo-Volksbewegung in den 1980er-Jahren mitorganisiert hatte. Er fiel 1989 im Kampf gegen die Serben und gilt als Held des kosovarischen Volkes.