Dürnkrut: Wohntraum wurde für Mieter wahr

Kürzlich erfolgte in feierlichem Rahmen die Schlüsselübergabe für zwölf neue Wohneinheiten in der Bernsteinstraße 22b.

Das dreistöckige Gebäude verfügt über zwölf Wohneinheiten. Der Baustart erfolgte am 12. November 2021, die Bauzeit betrug 18 Monate. Die Baukosten betrugen 3.051,08 Euro pro Quadratmeter. Alle Wohnungen mit Kaufoption sind bereits vermietet. SPÖ-Bürgermeister Herbert Bauch sowie Michael Kroll von der SGN (Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen) wandten sich an die Anwesenden.

Bauch: „Mein Dank geht an all jene, die dazu beigetragen haben, das Projekt zu verwirklichen, aber auch an alle neuen Bewohner, die es sich vorgenommen haben, Dürnkrut ihre neue Heimat zu nennen. Ich bin stolz, dass wir es in Dürnkrut schaffen, in der Einwohnerstatistik stetig zu wachsen.“ Lobner freute sich, dass er das Projekt von Beginn an begleiten durfte, und nannte die neue Adresse scherzhaft „den Ballermann an der Bernsteinstraße.“

Dank der NÖ Wohnbauförderung entstünden individuelle Wohnträume.“ Er empfahl den Bewohnern dennoch, Gelsenmittel zu kaufen, denn es komme ein Gelsenjahr auf uns zu. Auch Kroll zeigte sich zufrieden, so hätten beim Bau und im Hintergrund viele Hand angelegt. Sein Dank richtete sich an das Gemeindeoberhaupt, SPÖ-Vize Stefan Istvanek, an die Erste Bank, aber vor allem an die Baufirma Swietelsky. Sie habe es trotz Kostenexplosion geschafft, den Bau in der vorgesehenen Bauzeit zu realisieren. Wie seine Vorredner wünschte er den neuen Mietern viel Glück, bevor die Feier mit Musik vom Jazz-Trio, Cuvées, Brötchen und Wein aus regionalen Betrieben ausklang.

