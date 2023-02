Das bringt 2023 für Dürnkrut

Kürzlich lud Dürnkruts Bürgermeister Herbert Bauch in die Bernsteinhalle zum Neujahrsempfang und bot den Anwesenden einen Rückblick auf die Gemeindeaktivitäten 2022 sowie eine Vorschau auf die Projekte 2023.

Weitere Themen waren: Einwohnerbilanz, Arbeitsplätze, Vereine, Unternehmen und Kommunalsteuer, Schulen und Kindergärten. Die rund 100 anwesenden Gäste erhielten zudem einen Überblick über das laufende Budget. In seiner Ansprache stellte Bauch klar: „Dürnkrut ist eine Baustelle – und ich kann euch beruhigen: Es bleibt auch so.“

Sanierungen im Bereich Infrastruktur gehen weiter

So gehen heuer die umfangreichen Sanierungsarbeiten im Bereich Kanal, Wasser, Straßenbeleuchtungen und Stromleitungen weiter. Glasfaserleitungen werden verlegt und Angebote für dessen flächendeckenden Einbau eingeholt.

Auch im Wohnbau tut sich einiges: So soll der zweite Trakt des Wohnhauses in der Bernsteinstraße in der ersten Jahreshälfte fertiggestellt werden. In der Mozartstraße entsteht ein neues Siedlungsgebiet. Die Mittelschüler Dürnkruts dürfen sich auf die Errichtung einer Freiluftklasse freuen, das Fundament besteht bereits. Ganz im Zeichen der Energiewende wird demnächst mit der Installation von Photovoltaikanlagen auf Dürnkruts Schulen, am Kindergarten sowie der Mehrzweckhalle begonnen.

In Planung ist die Gründung einer Energiegemeinschaft. Unter der Federführung des Dorferneuerungsvereins Waidendorf entsteht eine Topothek. Die Renovierung der alten Schule in Waidendorf, ein Projekt der Dorferneuerung, ist in Arbeit und dauert bis 2024.

Weitere Vorhaben sind der Beginn des Ausbaus sowie die Sanierung der Radwege. Da aufgrund der Größenordnung ein Ziviltechniker hinzuzuziehen ist, verzögerte sich das Projekt und sollte bei positiver Förderrückmeldung im Frühjahr beginnen.

Zu den umgesetzten Projekten des vergangenen Jahres zählen die Restaurierung des Schlossbogens sowie der dazugehörenden Säulen, die Restaurierung der Schlossmauer sowie die Fertigstellung von Straßen- und Kanalbau in der Goethe-, Berg- und Leopold Käßmayerstraße. Errichtet wurde ein Weinviertler Rastplatz mit Überdachung, Sitzgruppe und Radservicestation (Ecke Haupt- /Milchhausstraße). 2022 waren in Dürnkrut-Waidendorf 2.243 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet.

