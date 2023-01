Groß-Schweinbarth: Der Ort wuchs um 5,7 Prozent

Die Gemeinde unter ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl lud zum Neujahrsempfang in den Hofkeller. Dabei ließ die Ortschefin die Vorhaben und Ereignisse in der Gemeinde im abgelaufenen Jahr Revue passieren und gab einen kurzen Ausblick auf Kommendes.

Die Gemeinde wächst – und zwar um 5,7 Prozent im Vergleich zu 2018 und weist derzeit 1.341 Hauptwohnsitzer auf. Gleich 18 neue Erdenbürger waren 2022 zu verzeichnen, deren Anzahl wohl nur zufällig jener der neuen Bauplätze in der Hörstatt entspricht. Deren Vergabe startet bereits im März dieses Jahres. Die Ortschefin stellt in Aussicht: „Wer schnell mit der Planung ist, kann noch heuer mit dem Bau des Eigenheims beginnen.“



Das Megaprojekt neues Feuerwehrhaus soll heuer im Herbst abgeschlossen sein. Die Baukosten von rund 2 Millionen Euro werden mit rund 955.000 Euro vom Land gefördert. Für den Rest müssen Feuerwehr und Gemeinde aufkommen. Am Dach ist eine 100-kWp-Photovoltaikanlage geplant. Die Betreuungsoffensive des Landes NÖ macht wahrscheinlich eine vierte Kindergartengruppe notwendig. Derzeit laufen Evaluierungen.

Informationen gab es ebenfalls zu dem voraussichtlich im September dieses Jahres in Betrieb gehenden regionalen Sammelzentrum bei Schönkirchen-Reyersdorf. Damit werden die örtlichen Sammelstellen im Ziegelofen und bei der Raiffeisenbank, vermutlich bis auf die Glascontainer, geschlossen. Auch die Grünschnittabgabe bleibt voraussichtlich.

Sieben ukrainische Familien leben in der Gemeinde, ein Baby erblickte hier das Licht der Welt. Arbeitsplätze halten und neue schaffen soll mit dem Betriebsgebiet nördlich des Bahnhofes ermöglicht werden.

Beim Königsberghohlweg wächst eine Klimaschutzhecke heran, dazu kamen etliche Baumpflanzungen im gesamten Ortsgebiet.

