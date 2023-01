Kindergarten in Strasshof wird erweitert

Bürgermeister Ludwig Deltl erwähnt in seiner Rückschau auf das Jahr 2022 vor allem die Eröffnung des Schulcampus im Mai. „Damit verbunden waren aber auch der Umzug des Gemeindeamts in das ehemalige Gebäude in der Schulstraße und die Übersiedlung des Bauhofes in den Gutshof“, so der Ortschef.

Wie die NÖN berichtete, platzte das alte Gemeindeamt in der Bahnhofstraße, in dem auch der Bauhof untergebracht war, aus allen Nähten. Es wurde schließlich an eine Firma verkauft. „Auch ein Strasshofer Wahrzeichen erstrahlet im Vorjahr in neuem Glanz. Die Denkmal-Lokomotive an der Hauptstraße wurde von den Mitarbeitern des Eisenbahnmuseums Heizhaus restauriert und auf seinem ursprünglichen Platz unter einer neuen Überdachung aufgestellt“, berichtet Deltl stolz.

Im November wurde das Kinderhaus – eine Betreuungsstätte für die Kleinsten – in der Josef-Drapela-Straße – feierlich eröffnet. Der Betrieb begann allerdings schon Anfang September. „Spielplatzfeste, Veranstaltungen im Zuge des Kultur-Abos, Maibaumfest und einiges mehr sind fixe Bestandteile in unserem Gemeindeleben“, merkt Deltl überdies an.

In der ersten Gemeinderatssitzung im November im neuen Amtshaus wurde die Erweiterung des Kindergartens Maulbeerallee um drei Gruppen beschlossen. „Das Gebäude wurde ursprünglich so adaptiert, dass eine Erweiterung ohne großartige Umbauten möglich ist“, meint Deltl dazu. Derzeit verfüge man in der Gemeinde über 22 KindergartenGruppen, in einem Jahr sollen es dann 25 sein.

Geh- und Radwege sollen verlängert werden

Der Geh- und Radweg soll vom Schulcampus bis in die Emmingerstraße erweitert werden. „Dort wird auch die Straßenbeleuchtung erneuert. Weiters wird der Gehsteig auf eine Länge von 700 Metern auf der Hauptstraße im Bereich der Franz-Planeta-Straße saniert“, so Deltl weiter. Und schließlich soll auch – im Rahmen einer Kooperation mit der Bezirkshauptstadt Gänserndorf – der Geh-und Radweg in der Antoniusstraße – entlang der Hochwaldstraße – erweitert werden.

Weiters berichtet der Ortschef noch über einen Ausbau des Spielplatzes am Rodelberg: „Der Spielplatz wird komplett eingezäunt und es wird ein Trinkbrunnen dort gebaut.“ Außerdem plant die Gemeinde den Ankauf eines neuen Elektroautos.

„Das alte Fahrzeug, mit dem wir ,Essen auf Rädern‘ auslieferten, ist schon in die Jahre gekommen. Deshalb ist eine Neuanschaffung unumgänglich“, so der Bürgermeister zu einem weiteren Projekt im heurigen Jahr.

