Als die Kids den Wald entdeckten

Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Abenteuer liegt so nah? Ferienbetreuung, Jagdgesellschaft und Urbarialgemeinschaft bescherten den Kindern aus Neusiedl unvergessliche Stunden in „ihrem“ Wald am Steinberg.

Leopold Rakosch, Jagdpächter und Jagdaufseher, sowie Franz Wagner, Vorstandsmitglied der Agrargemeinschaft, luden im Steinbergwald in zwei Themenblöcken die Kinder erstmals seit Jahren zum großen Waldabenteuer ein. Mit viel Spiel, aber auch mit einer dem Alter angepassten „Portion Wissen zum Wald“ wurden der Forst sowie die Lebensgemeinschaft aus Tieren und Pflanzen entdeckt und „begriffen“.

Der von Förster Hans Kiessling mitgebrachte junge Landpinscher Nick stand im Mittelpunkt des Interesses, war aber auch „Lehrer“ für den korrekten Umgang mit Tieren sowie dem angepassten Verhalten im Wald.

Nach einer gemeinsamen Mittagsjause bei der Hubertuskapelle begann der gemeinsame Arbeitseinsatz im Steinbergwald. Leuchtende Kinderaugen, so manches mitgeschlepptes Erinnerungsstück und langes Winken beim Abschied zeigten den Ferienbetreuerinnen Daniela Jelenk und Nadine Böhm, dass ihre Bemühungen auf „fruchtbaren Boden“ fielen.

