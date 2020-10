Bewegung an der frischen Luft ist gut für die Gesundheit, unter diesem Vorwand ist in Neusiedl an der Zaya ein neuer Bewegungspark entstanden. Freizeithungrige oder Radfahrer können bei dem Areal ab sofort Halt machen und auf den Geräten trainieren. Die Geräte stehen für die Nutzung von Personen ab 14 Jahren gleich neben dem Gelände des Freibades in Neusiedl zur Verfügung und wurden so ausgewählt, dass die unterschiedlichen Muskelgruppen trainiert und somit fit für die bevorstehende Wintersportsaison gemacht werden können.

Bürgermeister Andreas Keller ist motiviert: „Wir freuen uns, den Bürgern in unserer Gemeinde eine weitere interessante Möglichkeit zu bieten, sich sportlich im Freien zu betätigen!“ Die Erhöhung der körperlichen Aktivität in allen Altersgruppen der Gemeinde und viele begeisterte Menschen, die das Angebot nutzen, das sind die Ziele der Gemeinde mit dem von der EU geförderten Projekt.

„Viele Gemeinden sehen das genauso und haben sich ebenfalls für die Errichtung eines solchen Fitnessparks in ihrer Gemeinde entschieden“, freut sich auch Landtagspräsident Karl Wilfing über das sportliche Weinviertel.