Neusiedl an der Zaya Kampf den Götterbäumen

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Ein bestimmter Pilz macht dem Götterbaum schwer zu schaffen. Dies zeigt sich durch verwelkende Blätter. Foto: privat

E hrgeiziges Projekt in Neusiedl an der Zaya: Am Steinbergwald konnte man den Bestand der invasiven Pflanze dezimieren.

Werbung Nach dreijähriger Laufzeit endete mit Dezember 2022 das Projekt zur Bekämpfung des Götterbaumes im Steinbergwald. Diese aus Ostasien stammende Baumart profitiert von der fortschreitenden Klimakrise und bildet Monokulturen, da diese invasiven Pflanzen sukzessive die anderen Baumarten verdrängen. Sollen die für das Weinviertel eigentlich standorttypischen Eichenwälder erhalten bleiben, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen und stetiger Aufmerksamkeit, um den Götterbaum kontinuierlich zurückzudrängen. Für drei Jahre konnten am Steinbergwald dank der guten Zusammenarbeit mit der Agrargemeinschaft Neusiedl sowie einer Vielzahl privater Grundeigentümer erfolgreiche Gegenmaßnahmen gesetzt werden. Ein an der Universität für Bodenkultur (Boku) entwickeltes biologisches Mittel war dabei der wichtigste Verbündete. Es macht sich die Eigenschaften eines bestimmten Pilzes zunutze, der ausschließlich den Götterbaum befällt und diesen oft binnen weniger Wochen oder Monate zum Absterben bringt. Im Rahmen einer Kooperation mit Wissenschaftlern der „Boku“ wurden zuerst die samentragenden Bestände behandelt, in einem zweiten Schritt folgten jüngere Bäume und auch Keimlinge. In vielen Bereichen gelang es, zumindest die dichtesten Bestände deutlich zu dezimieren oder gar gänzlich zu beseitigen. Um die großen Anstrengungen zu sichern, ist besonders auf die Wiederbesiedelung durch noch im Boden vorhandene Samen, die nach Jahren immer noch keimfähig sind, zu achten. Es handelt sich dabei um ein Projekt der NÖ Schutzgebietsbetreuung, die von der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ koordiniert wird. Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten. Weiterlesen nach der Werbung