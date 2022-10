Seit fast 100 Jahren eine Oase der Energie

Als Zeugen einer Schenkungsurkunde werden um 1271 die Brüder Ruemhardus und Wichardus von Neusiedl genannt. Der Ortsteil nördlich der Zaya kam im 13. Jahrhundert unter die Herrschaft der Fürsten von Liechtenstein. Aus dem damaligen Neulichtenwarth wurde später das heutige St. Ulrich. 1964 überreichte Landeshauptmann Leopold Figl am Bürgermeister Matthias Bierbaum die Urkunde über die Wiederverleihung des Marktrechtes, das erstmals aus dem 15. Jahrhundert bekannt war. Mit 1. Jänner 1970 vereinten sich St. Ulrich und Neusiedl zur Marktgemeinde Neusiedl an der Zaya.

Bis in die späten 1930er- Jahre waren beide heutigen Katastralgemeinden landwirtschaftlich geprägt. Ende 1929 konnte im Süden des Gemeindegebietes erstmals Erdöl in größerem Umfang gefördert werden. Es entstanden Arbeitsplätze, die Bürger kamen zu bescheidenem Wohlstand.

Energie spielt heute wieder eine große Rolle im Ort, allerdings in anderer Form. Die Gemeinde ist Knotenpunkt der neu errichteten Weinviertelleitung. Das neue Umspannwerk wurde erst im heurigen September eröffnet. Windräder in drei Windparks liefern bereits erneuerbare Energie, weitere sind in Bau. Nach der Einstellung des Personenverkehrs auf der Bahnlinie erwarb die Gemeinde den Bahnhof zu Beginn der 2010er-Jahre, die dazugehörigen Wege wurden ins öffentliche Gut übernommen. Wie mit dem Gebäude weiter verfahren wird, ist noch Gegenstand von Überlegungen. Das Gebäude diente 2018 als Kulisse für den österreichischen Fernsehfilm „Die Professorin – Tatort Ölfeld“ mit Christine und Mavie Hörbinger in den Hauptrollen.

Am Platz vor dem 1958 neu errichteten heutigen Gemeindeamt war einstmals die Pferdeschwemme, bis 1957 floss dort noch die Zaya. Im Zuge der Markterhebung errichtete die Gemeinde dort einen Springbrunnen. Heute präsentiert sich der Hauptplatz als Grünanlage im Ortszentrum.

Seit 1980 erinnert der Barbarastein an die enge Verbindung mit der Erdölförderung. 1985 pflanzten die Bürger die Bierbaumlinde zum 70. Geburtstag vom Bürgermeister Matthias Bierbaum. An der nördlichen Seite ziert ein 300 Jahre alter Bildstock den Platz. Mit einem Hebekran wurde dieser aus dem Anrainergebäude auf den Hauptplatz versetzt und anschließend renoviert. Auf dem Kleindenkmal sind Heiligen- und Evangelistenstatuen zu sehen.

Löschteich wurde zum Freibad umfunktioniert

Aus dem alten Hallenbad entstand ab 2008 ein modernes Feuerwehrhaus. Gleich nebenan befindet sich das Freibad, der frühere Löschteich. Das Bad bietet die drei beheizten Sport-, Rutsch- und Babyplanschbecken sowie eine große Liegewiese und einen Buffetbetrieb.

Die Kirche in St. Ulrich am Fuß des Hausberges entwickelte sich im 16. Jahrhundert zum Wallfahrtsort. Um den Ansturm der Gläubigen bewältigen zu können, erhielt das Gotteshaus eine Außenkanzel, deren Umrisse noch zu sehen sind.

