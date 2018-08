Über 15.000 Besucher zählte das örtlichen Freibad Neusiedl in der diesjährigen Badesaison bereits. Bademeister Roland Inhauser ist schon seit sechs Jahren auf dem Freizeitgelände tätig und berichtet im NÖN-Gespräch über die Besucherzahlen: Auch 22.000 seien es in seiner Zeit als Bademeister schon gewesen. Allerdings: „Der Sommer ist noch nicht vorbei. An guten Tagen kommen sogar mehr als 200 Gäste, um sich abzukühlen.“

Ein Faktor, der die Besucherzahlen drückt, sei das Angebot an günstigen Pools für den Garten: „Viele kommen nicht mehr, weil sie sich ein eigenes Schwimmbecken kaufen. Auf Satellitenaufnahmen sieht man in den Gärten überall die blauen Kreise“, so Inhauser.

Tschechen und Slowaken schätzen die Wasserrutsche

Dennoch: Die Gäste kommen nicht nur aus dem unmittelbaren Umfeld, sondern auch aus Velm-Götzendorf, Poysdorf (Bezirk Mistelbach) und der Stadt Mistelbach. Dass Gäste aus dem Nachbarbezirk anreisen, mag verwundern, da es dort doch das große Weinlandbad gibt. Aber Inhauser erklärt: „Ältere Leute kommen, weil es bei uns ruhiger ist.“

Zudem zeichne sich das Bad in Neusiedl durch einen „Spitzenrasen“ und seine Wasserrutsche aus – ein Angebot, das auch Gäste aus Tschechien und der Slowakei zu schätzen wissen. Der Bademeister erzählt: „Die Tschechen und Slowaken müssen in vielen ihrer heimischen Bäder für jedes Mal Rutschen bezahlen.“ Probleme mit den Auslandsgästen gebe es übrigens keine, alle vertragen sich im Freibad gut.