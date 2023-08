JVP zelebrierte das Debüt ihrer Sommernächte

Die JVP Neusiedl – St. Ulrich feierte ein erfolgreiches Debüt ihrer „Sommernächte“. Erstmals organisierte das Team unter der Leitung von Obmann und geschäftsführendem Stefan Cerwinka dieses besondere Event, das an zwei Donnerstagen auf dem Hauptplatz in Neusiedl stattfand. Die Besucher wurden mit einer breiten Palette an erfrischenden Spritzerkreationen sowie einer Vielfalt an Aufstrichbroten und herzhaften Speckstangerln verwöhnt.

Die kulinarische Reise durch regionale Köstlichkeiten fand großen Anklang bei den zahlreichen Gästen aus der Stadt und der umliegenden Region.

Auch zahlreiche Prominente Gäste besuchten die Veranstaltung, darunter Bürgermeister Andreas Keller, Vizebürgermeister Roman Heinz, der Bezirksobmann der JVP, Florian Rabl, und Weinviertelobfrau Claudia Pfeffer – alle amüsierten sich prächtig.

Die sommerliche Atmosphäre wurde durch angeregte Gespräche und genussvolle Gaumenfreuden geprägt.

„Die gelungene Premiere der JVP-Sommernächte zeugt von der engagierten Arbeit des Teams und der starken Unterstützung aus der Gemeinde“, so der einhellige Tenor der vielen Gäste.