91 Meter lange Rotorblätter für Windpark angeliefert

Sieben Windkraftanlagen werden aktuell errichtet – fünf davon in der Gemeinde Neusiedl, zwei in der Gemeinde Palterndorf-Dobermannsdorf. Außergewöhnlich ist bei diesem Windpark die Menge an Ökostrom, den die modernen 6-MW-Anlagen produzieren werden: Umgerechnet fast 36.000 Haushalte können von dort aus versorgt werden.

EVN-Ausbauziele

Im Rahmen der Strategie 2030 und der EVN-Klima-Initiative verfolgt die EVN das Ziel, ihre konzernweite Windkraftkapazität bis 2030 bei entsprechenden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit Projekten in Niederösterreich und Bulgarien auf 750 MW zu steigern. Zusätzlich soll die Photovoltaik-Leistung bis 2030 auf 300 MW vervielfacht werden. Allein im vergangenen Jahr wurden vier Windparks mit einer Gesamtleistung von 80 MW und Strom für rund 66.000 Haushalte gleichzeitig errichtet. Im Rahmen der EVN-Klimainitiative wird die EVN außerdem ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2034 um rund 60 Prozent reduzieren. Nähere Infos zur EVN Klima-Initiative finden Sie unter evn.at/klima

