Floriani-Freude in Witzelsdorf über neues Auto

Ein wahres Feuerwehr-Urgestein wurde in Witzelsdorf kürzlich in den „Ruhestand“ geschickt: Das alte Feuerwehr-Auto, ein Steyr TLF 2000, wurde insgesamt 40 Jahre – davon 20 Jahre bei der Berufsfeuerwehr Wien und 20 Jahre bei den Florianijüngern in Witzelsdorf – für Feuerwehr-Zwecke genutzt. Jetzt war aber Zeit, Abschied zu nehmen.

Für Ersatz war aber natürlich schon gesorgt: Nach 16-monatiger Wartezeit konnten die Witzelsdorfer Silberhelme kürzlich ihr neues HLF1-W von der Firma Magirus Lohr abholen. Das neue Feuerwehrauto wurde nach der Anlieferung auch bereits unter großem Jubel von der Ortsbevölkerung feierlich in Empfang genommen.

Die technischen Daten des Hilfslöschfahrzeugs: Der Iveco 7,5-Tonner verfügt über eine Einbaupumpe mit einem 800-Liter-Wassertank, eine Tragkraftspritze, eine Unterwasserpumpe, Atemschutzgeräte und vieles mehr, was den Florianis in Zukunft ihre wichtige Arbeit erleichtern soll.

Die Finanzierung teilten sich das Land NÖ, die Gemeinde Eckartsau und die FF Witzelsdorf mit Unterstützung der Ortsbevölkerung von Witzelsdorf untereinander auf. Die Fahrzeugweihe wird am 3. September mit einem Kirtag groß gefeiert werden, die Florianis freuen sich auf viele Besucher.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.