Bezirk Gänserndorf hat die Qual der Wahl

Fünf Kandidaten rittern am 29. Jänner um den Einzug in den Landtag. Erstmals sind mit Joseph Lentner auch die NEOS mit dabei. René Zonschits führt nach dem Rückzug von Karin Renner die Liste der SPÖ an. Bettina Bergauer ist einmal mehr Spitzenkandidatin der Grünen. Während die ÖVP Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner ins Rennen schickt, steht Dieter Dorner von der FPÖ zu guter Letzt als „alter Hase“ an der Spitze.

Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2018 rangierte die ÖVP im Bezirk mit 46,40 Prozent der Stimmen an erster Stelle. Auf Rang zwei fand sich die SPÖ mit 28,20 Prozent wieder. Mit 16,49 Prozent der Stimmen durfte auch die FPÖ auf dem Siegespodest Platz nehmen. Durch dieses Wahlergebnis wurde der Bezirk von den drei großen Parteien mit den Farben schwarz, rot und blau im Landtag vertreten.

Wähler müssen mobilisiert werden

Inwieweit sich bundespolitische Dispute und Unstimmigkeiten auf das Wahlverhalten in Bezug auf das Land NÖ auswirken werden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Klar ist, dass es wohl auch darauf ankommen wird, dass die Kandidaten der verschiedensten Parteien ihre Wähler dazu bringen, den Weg ins Wahllokal anzutreten.

Übrigens: Dieses Jahr dürfen nur Bürger mit Hauptwohnsitz im Bezirk Gänserndorf wählen. 78.971 Personen sind stimmberechtigt, was im Vergleich zu 2018 ein Minus von 6.231 oder 7,89 % bedeutet.

René Lobner (ÖVP) will es noch einmal wissen

René Lobner sitzt bereits seit 2011 im NÖ Landtag. Foto: privat

Geboren 25. 1. 1978

Verheiratet, 2 Töchter

Angestellter

Wohnort Gänserndorf

Bürgermeister seit 2015

Im Landtag seit 2011

Lobner steht für: „Errichtung von S1 & S8, Umsetzung der Kinderbetreuungsoffensive, nachhaltige Lebensqualität, Ausbau der Infrastruktur, medizinische Grundversorgung, Ausbau des MZG (Kinderambulanz), Energiewende, Sicherung der Arbeitsplätze.“

René Zonschits (SPÖ) will in den Landtag

Zonschits möchte den Einzug in den Landtag schaffen. Foto: privat

Geboren 10. 2. 1986

Verheiratet, 2 Kinder

Amtsleiter

Wohnort Ollersdorf (Angern)

Vizebürgermeister seit 2020

Bezirksparteivorsitzender seit 2022

Noch nie im Landtag

Zonschits steht für: „Bodenständige Politik ohne persönliche Befindlichkeiten, Gemeinsames vor Trennendes stellen, alle ziehen am selben Ende des Stranges, lösungsorientiert, keine sinnlosen Streitereien.“

Dieter Dorner (FPÖ) will erneut ein Mandat

2018 nahm Dorner erstmals im Landtag Platz. Foto: privat

Geboren 22. 11. 1967

Lebensgemeinschaft,2 Kinder

Disponent

Wohnort Pframa (Eckartsau )

Bezirksobmann seit 2018

Im Landtag seit 2018

Dorner steht für: „Sinnvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, sichere Energieversorgung, Erhalt der Landschaft, Bau von S8 und Lobautunnel, vollwertiges Bezirksspital, mehr Notärzte, Fachärzte und Bereitschaftsdienste am Wochenende.“

Bettina Bergauer (Grüne) plant Einzug

Bergauer möchte ein Teil des Landtages werden. Foto: privat

Geboren 19. 1. 1962

Verheiratet, 4 Töchter

Energietechnikerin

Wohnort Deutsch-Wagram

Gemeinderätin

Noch nie im Landtag

Bergauer steht für: „Sichere Energieversorgung, Unabhängigkeit durch erneuerbare Energien, mehr Bäume, mehr Wald gegen die Hitze und Trockenheit im Marchfeld, Ausweitung des Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln, Unabhängigkeit vom eigenen Auto.“

Joseph Lentner (NEOS) kandidiert erstmals

Lentner war noch nie Kandidat bei einer Landtagswahl. Foto: privat

Geboren 2. 2. 1986

Verheiratet, 2 Kinder

Wohnort Gänserndorf

Physiotherapeut,Unternehmer

Gemeinderat seit 2020

Noch nie im Landtag

Lentner steht für: „Medizinisches Zentrum für leistbare Versorgung, Trendwende im Umweltschutz, Ausbau im öffentlichen Verkehr, Alternative zum Bau der Marchfeld-Schnellstraße S8, Ende der zukunftsvergessenen Politik.“

