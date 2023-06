Arbeitsreich war der Kinderalltag anno dazumal

Wissenschaftliche Leiterin Veronika Plöckinger-Walenta erklärte im Rahmen der Veranstaltung: „Viel Zeit zum Spielen hatten die Kinder damals nicht. Die Mitarbeit im Haus und am Hof waren selbstverständlich. Es gab eine Vielzahl an Aufgaben zu erledigen.“

Da stand das Kehren des Hofes, Strohholen, Stallausmisten oder Gänsehüten am Programm. Einige der vielfältigen Tätigkeiten konnten die Kinder von heute beim Thementag kennen lernen und sich am Butterstampfen oder Erdäpfelabreiben versuchen. Schwieriger als es aussieht ist das Melken der Kühle, das konnte am Simulator ausprobiert werden.

In der Dorfschule erhielten die kleinen Besucher mit Schiefertafel und Griffel einen Einblick, wie sich der Schulalltag anno dazumal anfühlte. Wer alle Stationen besuchte, erhielt mit dem Stempelpass eine kleine Überraschung als Belohnung fürs Mitmachen.