Nur auf gutem Boden können gesunde Pflanzen wachsen – dasselbe gilt für Braugerste für Salzburgs Traditionsbrauerei Stiegl. Aus diesem Grund startete Stiegl gemeinsam mit den Bauern der Erzeugergemeinschaft Zistersdorf (EGZ) 2017 ein Bodengesundheitsprojekt. Die erste wissenschaftliche Analyse nach den SAFA-Leitlinien (Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, Anm.) zeigte eine positive Zwischenbilanz, die aber in einigen Teilbereichen noch verbesserungswürdig sei.

In den Bieren aus Salzburg steckt sehr viel Weinviertel. Die Bauern der EGZ liefern bereits mehr als 50 Prozent des gesamten Braumalzbedarfes der Salzburger Brauerei.

Das Projekt Bodengesundheit geht nun einen Schritt weiter. Für die Ist-Stand-Erhebung bei Projektbeginn wurden auf 1.068 Hektar Ackerfläche genaue georeferenzierte Bodenzonen analysiert und dokumentiert. Dabei wurden verschiedene Parameter, wie etwa der Humusgehalt, bestimmt. Das langfristige Ziel des Projekts ist es, die Gesundheit und Fruchtbarkeit des Bodens zu verbessern, die Artenvielfalt innerhalb und oberhalb des Bodens zu erhöhen und, wenn möglich, das für das Klima schädliche Kohlenstoffdioxid langfristig im Boden zu binden. Die Bauern treffen dabei eigenständig die individuelle Auswahl der regional passenden Maßnahmen für ihre jeweiligen Feldstücke.

Erste Erfolge sind bereits erkennbar

„Im Mittel wurde eine Erhöhung um 0,5 % Humus im Vergleich zu der Bodenkartierung vor mehr als 30 Jahren erreicht. Auf Basis dieser Ermittlungen kann durch eine Folgeuntersuchung im kommenden Jahr gezeigt werden, wie die verbesserte Bewirtschaftung – vor allem in Hinsicht auf das Begrünungsmanagement – auf die Humus- und Nährstoffgehalte gewirkt hat“, erklärt Bodengesundheitsexperte Georg Dersch vom Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion der AGES.

„Wir lernen sehr viel aus diesem Projekt“, berichtet EGZ Geschäftsführer Franz Bauer. Ausgewogene Fruchtfolgen, Begrünung nach der Ernte, schonende Bodenbearbeitung und nicht zuletzt stickstoffeffiziente Düngung sind maßgeblich für die Bodengesundheit. Statt tiefem Durchackern pflegen die EGZ Bauern die „grüne Pause“ – Zeit für den Acker, sich zu erholen. Allerdings: Ohne Frucht auch keine Einnahmen.

„Dazu braucht es einen Partner, der das mitträgt. Allein hätten wie so ein Projekt nicht finanzieren können“, betont Bauer. Eine große Herausforderung ist auch die Hitze. Daher ist man, zusammen mit Stiegl-Chefbraumeister Christian Pöpperl, dem Leiter des Ressourcen-Effizienzteams der Brauerei, zusätzlich zu Sommerbraugerste auf den Anbau von Winterbraugerste umgestiegen. „Diese Sorten werden im Herbst angebaut und sind deutlich robuster gegenüber klimatischen Veränderungen“, so Pöpperl. Für die Zukunft sei beides wichtig. „Dadurch können wir die für den Boden wichtige Fruchtfolge garantieren“, ergänzt Bauer.

Übrigens: Derzeit laufen erste Versuche, unter Braugerste Kornblumen mit auszusäen, um Bestäuberinsekten mehr Nahrung bieten zu können.