Fahrscheinbesitzer kommen billiger ins Museumsdorf

Sie wird aktuell sehr gut genutzt: die Bushaltestelle direkt vor dem Weinviertler Museumsdorf Niedersulz, die während der Saison von den Bussen der Linie 505 und der Linie 565 angefahren wird. Ab Wien Floridsdorf ist man in rund einer Stunde beim Freilichtmuseum, ein Zustieg ist auch am Bahnhof Wolkersdorf möglich. Auch von Mistelbach und Dürnkrut ist man in weniger als einer halben Stunde vor Ort.

Um den Besuch des Museumsdorfs mit öffentlicher Anreise noch attraktiver zu gestalten, entschließt sich das Museumsdorf nun zu einer besonderen Aktion: All jene, die an der Museumskassa einen gültigen (z. B. Wochen-, Monats- sowie Klimaticket) oder tagesaktuellen Fahrschein der öffentlichen Verkehrsmittel vorzeigen, erhalten einen ermäßigten Eintrittspreis von 8 Euro.

Dabei lässt sich aus dem Vollen schöpfen: Von Montag bis Sonntag wird im August ein abwechslungsreiches Programm geboten, von Lehmziegel-Schlagen, über Kinderferienbasteln bis hin zum Vermittlungsprogramm „Alltag im Dorf“ und Führungen durch das Museumsdorf.