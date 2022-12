Flutgefahr ist jetzt gebannt

Bei extremen Niederschlagsereignissen kommt es im Ortsgebiet von Niedersulz und in den unterliegenden Gemeinden am Sulzbach zu Überflutungen und Hochwasserschäden im Siedlungsbereich.

Durch Schaffung eines Retentionsraumes am Nexingbach werden zukünftig bei extremen Starkregenereignissen die Hochwässer am Eintritt in die Ortschaft gehindert bzw. die Abflussspitzen am Nexingbach und Sulzbach minimiert und somit wirtschaftliche Schäden vermieden.

Nach zwei Jahren Bauzeit konnte ÖVP-Bürgermeisterin Angela Baumgartner den NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing zur Fertigstellung begrüßen. Dieser führt aus: „Wieder wurde ein Projekt im Weinviertel zur Bannung der drohenden Hochwassergefahr fertiggestellt. Wir freuen uns sehr, dass wir hier durch den Einsatz von Landesmitteln präventiv helfen können.“

Von der Marktgemeinde wurde das Ingenieurbüro Lang aus Wiener Neustadt mit der Erstellung eines Projektes beauftragt, das im September 2018 wasserrechtlich bewilligt wurde.

Der Retentionsraum entsteht westlich von Niedersulz durch die Errichtung eines Querdammes mit einer Höhe von rund 4 Metern und einem rund 2 Meter tiefen Beckenaushub. Auf dieser Fläche kann ein Retentionsvolumen von 50.000 m³ bereitgestellt werden.

Das Bauvorhaben wird mit Gesamtbaukosten von 635.000 Euro dotiert. Davon werden 50 Prozent vom Bund und 40 Prozent vom Land Niederösterreich gefördert. Von der Marktgemeinde Sulz ist ein Interessentenbeitrag von 10 Prozent zu leisten.

