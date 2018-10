Was der Hund als Spiel betrachtet, kann im Ernstfall Menschenleben retten. Die Tiere lernen in ihrer Ausbildung, Vermisste oder Verschüttete zu finden. Die feine Hundenase spürt so unter anderem Erdbebenopfer auf. Ebenfalls mit dabei der Verein Bloodhound Austria sowie der Dechanthof Mistelbach. Die Bedeutung des Hundes anno dazumal wurde im Waidendorfer Hof erklärt.

Geschäftsführerin Veronika Plöckinger-Walenta, selbst Hundebesitzerin, führt aus: „Hunde sind im Museumsdorf nicht nur erlaubt, sondern herzlich willkommen. Gerne dürfen Besucher ihren Liebling – natürlich an der Leine – ins Dorf mitnehmen. Lediglich die Tiergehege sind Tabuzonen.“ Wasserschüsseln zum Durst löschen sind über das Gelände verteilt.