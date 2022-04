Letzter Feinschliff fürs Museumsdorf

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

In den Häusern des Museumsdorfs herrscht rege Betriebsamkeit. Am 9. April startet das Museumsdorf in die neue Saison. Ein Veranstaltungsreigen erwartet die Besucher. Besonderes Augenmerk gilt heuer dem Thema Nachhaltigkeit.

Geschäftsführer Christoph Mayer dazu: „Die Zertifizierung ist im Laufen.“ Die ursprünglichen Bewohner der Häuser des Museumsdorfs hätten sich wohl sehr über den Begriff Nachhaltigkeit gewundert. Was wir heute als modernen Zeitgeist ansehen, war damals Usus. Nichts wurde weggeworfen, alles verwertet.

Stiefel wurde zu Trage für Weinflaschen

Wissenschaftliche Leiterin Veronika Plöckinger-Walenta erzählt: „Bei der Sanierung eines Schlittens stellten wir fest, dass dieser aus drei Schlitten besteht. Oder das Beispiel eines durchgetretenen Arbeitsstiefels, der mit einem eingesetzten Boden zum ,Köllazega‘ wurde.“ Für Nicht-Weinviertler: Ein Köllazega ist ein Behältnis aus Leder, mit dem Weinflaschen vom Keller nach Hause getragen wurde.

Ein sich über mehrere Jahre erstreckendes Projekt der Revitalisierung von Häusern ist bereits im Laufen. So gibt es beim größten Gebäude, der Hofmühle aus Walterskirchen, umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. „Leider steht die Mühle nicht nur am Wasser, sondern auch fast im Grundwasser“, berichtet Plöckinger-Walenta.

Die Mühle war bis in die 1960er-Jahre in Betrieb und zumindest ein Mahlwerk soll hinkünftig für Vorführungen wieder Verwendung finden. Derzeit recherchiert die wissenschaftliche Leiterin die Hausgeschichte. Für das kommende Jahr ist die Eröffnung geplant.

