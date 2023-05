Max & Moritz nun unterwegs

Das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz hat flauschigen Zuwachs am Bauernhof bekommen: Seit vergangener Woche sind die Schafe Max und Moritz anzutreffen und haben sich schon mit den Schafen Mona und Kikki angefreundet, die bereits seit 2021 im Museumsdorf weilen.

Zweifellos werden auch Max und Moritz zu den absoluten Lieblungen der Kinder im Museumsdorf werden. Neben den Schafen sind auch Esel, Ziegen, Gänse, Hühner, Truthühner, Kaninchen, Tauben und Katzen am „Lebenden Bauernhof“ im Museumsdorf anzutreffen. Bald sollen noch Schweine dazukommen. Die Tiere am Bauernhof vermitteln neben den Häusern, Werkstätten, Höfen und blühenden Gärten die Lebenswelt anno 1900 in einem Weinviertler Dorf.

