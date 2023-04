Museumsdorf: Anfassen ausdrücklich erwünscht

Im Kellerstöckl aus Erdpreß können die Besucher seit heute, 16. April, Hand anlegen. Nach einer Idee von wissenschaftlicher Leiterin Veronika Plöckinger-Walenta hat das Team des Museumsdorfes ein Stück Geschichte des Weinviertels wieder zum Leben erweckt. Mit Nüssereiben oder Sockenstopfen bekommen die Besucher einen Einblick ins Alltagsleben von anno dazumal. Man darf sogar in Betten mit Strohsack oder Rosshaarmatratze probeliegen oder die Wäsche im Kasten nach Farben sortieren.

Arbeitsleben der Frauen im Blickpunkt

Plöckinger-Walenta erklärt: „Mit dem Haus zum Ausprobieren rücken wir die Arbeiten der Frauen in den Blickpunkt. Das Projekt zeigt aber auch, dass Nachhaltigkeit und der ressourcenschonende Umgang mit Material und Lebensmittel und Energie in einem Weinviertler Dorf aus ökonomischen Gründen gelebte Praxis waren. Es wurde alles verwertet, nichts weggeworfen.“ Landesrat Schleritzko ergänzte in seiner Eröffnungsrede: „Wir haben heute eine Fülle von Gütern zur Verfügung. Dies mehr wertzuschätzen, das wird mit dem Haus zum Ausprobieren begreifbar gemacht.“

Beim Rundgang versuchte sich der Landesrat im Brot-in-den-Backofen-Schieben und stellte fest: „So ein Laib ist ganz schön schwer.“ Nur die Matratzen wollte der Landesrat nicht. FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner erwies sich als Profi im Knacken harter Nüsse und auch ÖVP-Bürgermeisterin Angela Baumgartner schien darin Übung zu haben, ebenso wie SPÖ-Landtagsabgeordneter René Zonschits und der Bezirksstellenleiter des Rotes Kreuzes, Thomas Hasenberger.

Das Haus zum Ausprobieren ist während der Öffnungszeiten des Museumsdorfes jederzeit zugänglich. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

