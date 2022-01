Museumsdorf im Winterschlaf? Nein!

Das Museumsdorf liegt im Winterschlaf. Das ganze Dorf? Nein – in einigen Häusern und Stadeln herrscht rege Betriebsamkeit. Winter im Museumsdorf bedeutet Zeit zum Reinigen, Inventarisieren und für wissenschaftliche Arbeit – ein wesentlicher Bestandteil musealer Tätigkeit.

Wie in jedem Haushalt müssen auch im Museumsdorf die Betten frisch bezogen werden. Alle Textilien werden sorgsam gewaschen. Das ist aber nur ein Teil der Arbeit. „Die Stoffe werden kontrolliert, inventarisiert und fotografiert“, informiert die wissenschaftliche Leiterin Veronika Plöckinger-Walenta.

Das betrifft auch die im Depot lagernden Bestände – und das sind viele Schachteln voll. Was nicht in den Häusern gebraucht wird, findet seinen Platz in säurefreien Kartons im lichtgeschützten Archiv. Derzeit läuft ein Projekt. Die Eckpfeiler sind: „Weinviertel um 1900“ und „dörflich“.

Holzarbeiten können wir gut selbst machen, für andere Arbeiten sind Spezialisten von auswärts notwendig.

“ Veronika Plöckinger-Walenta, Wissenschaftliche Leiterin

„Es ist ein aufwendiger Prozess. Sehr wichtig für uns ist, dass wir die Geschichte der Objekte rekonstruieren können. Woher kommen die Sachen, in welchem Zeitraum wurden sie wie produziert?“, gewährt Plöckinger-Walenta einen Einblick in eine Tätigkeit, die nur im Winter möglich ist und umfangreiches Wissen erfordert. So kann eine Frage zu den Knöpfen am Bettzeug schon mal essenziell sein.

Es sind fünf Säulen, auf denen der wissenschaftliche Auftrag des Museums ruht: sammeln, erhalten, erforschen, präsentieren, vermitteln. Gesammelt wurde in den letzten 40 Jahren von Josef Geissler jede Menge. Jetzt geht es daran, die Objekte zu bestimmen, zu reinigen und zu inventarisieren. Das ist ein Vorhaben, das für zehn bis 15 Jahre angesetzt ist. Begonnen wird einmal mit den größeren Häusern – und das heißt wieder: vermessen, fotografieren, inventarisieren – und forschen.

In der Werkstätte wird eine Dreschmaschine revitalisiert. Beim NÖN-Besuch kommen gerade Eisenteile von der Sanierung zurück. „Holzarbeiten können wir mit unserem ehrenamtlichen Mitarbeiter Peter Huber gut selbst machen, für anderes sind Spezialisten von auswärts notwendig“, so Plöckinger-Walenta.

Die Dreschmaschine stammt aus einem der Stadel. Der Bernhardsthaler und der Gaubitscher Stadel wurden ausgeräumt, um die Gebäude in Ordnung zu bringen und sie den Besuchern öffnen zu können. Die Verbringung der Geräte in das Hauptdepot ist ebenfalls nur abseits des Publikumsbetriebs möglich. Erst, wenn alle Geräte gesichtet wurden, kann die Entscheidung fallen, welche ausgestellt werden. Für die Zwischenlagerung steht neben dem Hauptdepot dafür ein riesiges Zelt. Insgesamt werden drei Dreschmaschinen für die Ausstellung vorbereitet – ein Projekt mit Unterstützung des Freundesvereines.

Überhaupt das Hauptdepot! Eine riesige Halle abseits des Museumsdorfes, das neben der Werkstatt auch eine Thermokammer beherbergt. In diese müssen alle Holzteile, um einen etwaigen Holzwurm den Garaus zu machen. Im Eingangsdepot wird gestapelt, was in die Sammlung kommt, um zuvor die schon genannten Schritte zu durchlaufen.

Im ersten Stock wird gelagert. Kästen reihen sich aneinander, die bemalten sind unter einer speziellen Hülle verborgen. In den Regalen finden sich Schubkarren und Küchenhausrat neben Schaukelpferd, Bügeleisen und Gerätschaften für die Feldarbeit. Alles ist mit Inventarisierungsanhängern versehen. „Es werden immer wieder Objekte benötigt, wenn wir Häuser neu einrichten – und natürlich auch für die Kulturvermittlung“, so Plöckinger-Walenta abschließend im NÖN-Gespräch.

