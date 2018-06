Das Museumsdorf und MAMUZ (Fokus auf Urgeschichte) werden künftig dem musealen Weg gemeinsam gehen – so die Quintessenz einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz vergangenen Freitag. Man wollte damit den zwischenzeitlich ausufernden Gerüchten Einhalt gebieten. Formell sind noch die Beschlüsse der Gremien nötig.

„Beide Einrichtungen werden ihre Eigenständigkeit bewahren“, betonen Martin Lammerhuber (Kultur.Region.Niederösterreich), Veronika Plöcklinger-Walenta (Museumsdorf), Peter Fritz (MAMUZ), Sulz’ VP-Bürgermeisterin Angela Baumgartner und Mistelbachs Stadtrat Klaus Frank unisono. Ebenso, dass es keine „Zwangsheirat“ ist, sondern der Zusammenschluss zweier Einrichtungen mit dem Zweck, künftig am Markt noch effizienter agieren zu können.

Keine personellen oder budgetären Einsparungen geplant

Synergieeffekte erwartet man sich in den Bereichen Marketing, IT oder Verwaltung, personelle oder budgetäre Einsparungen soll es nicht geben. Baumgartner und Frank zur Fusion: „Ziel ist es, mehr Menschen in die Region zu holen.“ Auf die Frage, welche Besucherzahlen angepeilt werden, bleibt Lammerhuber vage. Mehr soll es jedenfalls an allen Standorten werden.

Unter dem Dach der NÖKU (Niederösterreichische Kulturwirtschaft GesmbH) fließen beide Institutionen mit Jänner 2019 in die neu zu gründende Weinviertel Museums GmbH ein. Als Sitz ist Mistelbach geplant, als Geschäftsführer der bisherige Geschäftsführer des MAMUZ, Peter Fritz, vorgesehen.

Niedersulz wird Kompetenzzentrum für Volkskunde. Die Hoheit über Programmauswahl und andere den Standort betreffende inhaltliche Angelegenheiten obliegt Plöckinger-Walenta. Ebenso wird das MAMUZ in wissenschaftlicher Hinsicht eigenständig agieren.