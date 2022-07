Sie sind die guten Seelen des Museums

Werbung

Drei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Museumsdorfes Niedersulz wurden für ihre langjährigen Verdienste gewürdigt. Franziska Bogenstorfer, Marianne Messerer und Elisabeth Stadler erhielten von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland NÖ verliehen.

Für Marianne Messerer begann ihre Tätigkeit für das Museumsdorf vor 20 Jahren mit einem „Sprung ins kalte Wasser“, als sie die Führung einer ausgefallenen Kulturvermittlerin übernahm. Sie wurde schnell fixes Mitglied des ehrenamtlichen Teams. Bald hielt sie selbst konzipierte Themenführungen ab und ist aus den Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken. Dabei erklärt sie dörfliches Leben und Arbeiten wir Krauteinschneiden oder Kochen in der Rauchküche. Einige dieser Themen hält sie auch schriftlich für den Museumsdorf-Blog fest.

In ihrer Diplomarbeit an der Uni Wien beschäftigte sich Messerer intensiv mit den Haus- und Familiengeschichten der Kleinhäusler-Häuser im Museumsdorf. Seit 15 Jahren ist Messerer Mitglied im Freundesverein des Weinviertler Museumsdorfes Niedersulz und seit 2008 auch im Vorstand tätig. Ebenfalls seit 20 Jahren mit dabei ist Elisabeth Stadler. Auch sie begann als Kulturvermittlerin. Ihr Spezialgebiet bei „Alltag im Dorf“ ist das kirchliche Leben und die Kindheit im Dorf. Durch ihren Bezug zu Tieren ist Stadler gerne am Bauernhof, bei der „Pferdekraft und beim „Tag des Hundes“ aktiv tätig.

Franziska Bogenstorfer begann ihre Tätigkeit als Kulturermittlerin 2007. Seither ist sie Mitglied des Freundesvereins. Sie hielt selbst zusammengestellte Themenführung ab und ist an Veranstaltungen wie Waschtag oder Federnschleißen beteiligt. Bei „Alltag im Dorf“ erzählt sie anhand von „Geschichten aus Kleiderkasten und Kommode“ über das häusliche Leben damals.

Alle drei Damen waren bei der Überarbeitung der Einrichtung und Neuausstattung des Doppelhakenhofes aus Wildendürnbach, des Kleinhäusler-Hauses aus Wetzelsdorf und der Volksschule aus Gaiselberg beteiligt. Weiters unterstützen Stadler und Bogenstorfer Messerer mit ihrem Wissen bei der Erstellung der Blog-Einträge. Gemeinsam mit Messerer half Bogenstorfer bei der Einrichtung der Fachbibliothek mit.

Die wissenschaftliche Leiterin Veronika Plöckinger-Walenta ist voll des Lobes: „Die drei tragen mit ihrem Engagement zum Erfolg des Museumsdorfes bei.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.