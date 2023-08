Staatssekretärin zu Gast im Museumsdorf

Wissenschaftliche Leiterin Veronika Plöckinger-Walenta empfing Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler im Zuge ihrer Nachhaltigkeitstour im Museumsdorf Niedersulz. Bei dem Rundgang zeigte sich die Staatssekretärin beeindruckt: „Das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz erhält und präsentiert 82 traditionelle dörfliche Gebäude und bietet den Besucherinnen und Besuchern einen spannenden Einblick in das Leben im Weinviertel um 1900. Ein Leben, das in vielerlei Hinsicht von Nachhaltigkeit geprägt war, kein Plastik und Wiederverwertung von allem, was man im täglichen Leben nicht mehr brauchte, eine perfekte Kreislaufwirtschaft. Mit diesem Erhaltungs- und Vermittlungsauftrag der regionalen Kulturgeschichte steht es für einen besonders nachhaltigen Meilenstein.“

Das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz führt seit 2022 das Österreichische Umweltzeichen und bietet laufend Veranstaltungen, Aktionen und ein Vermittlungsprogramm rund um das Thema Nachhaltigkeit an. Für Kraus-Winkler leistet das Museumsdorf einen wichtigen Beitrag zu sanftem Tourismus in der Region. „Gleichzeitig schafft das Museumsdorf rund 40 Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region und zeigt damit, wie wichtig der Tourismus für eine lebendige Regionalförderung sein kann“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.