Spendenaktion in Deutsch-Wagram: Backe, backe Benefizkuchen

Das Erdbeben in Syrien und der Türkei im Februar beschäftigte die Schüler der 2b-Klasse der Neuen Mittelschule nicht nur im Unterricht, sondern auch danach noch sehr, zumal manche von ihnen persönliche Verbindungen in die betroffenen Gebiete haben. Die Idee, Kuchen zu backen, diesen am Faschingsdienstag in der Schule zu verkaufen und die gesamten Einnahmen den Betroffenen zu spenden, wurde gemeinsam im Klassenverband an einem Projekttag in die Tat umgesetzt.

Durch den Verkauf in der Schule sowie einer Kuchenjause, die gegen eine freiwillige Spende, den Mitarbeitern der Stadtgemeinde den Arbeitstag versüßte, kam die stolze Endsumme von 454 Euro zusammen, die über eine offizielle Spendenaktion des Jugendrotkreuzes Niederösterreich nun dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird.

