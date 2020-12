Nach Erdbeben in Kroatien: Jetzt helfen unsere Wehren .

Ein Beben der Stärke 6,4 auf der Richterskala richtete am Dienstag schwere Schäden in Kroatien an. Das Epizentrum lag 45 Kilometer von der Hauptstadt Zagreb entfernt. Mehr als 1.000 Gebäude wurden zerstört. Jetzt helfen Niederösterreichs Feuerwehren mittels eines Katastrophenzuges.