Strasshofer siegt bei Feuerwehr-Bewerb

Jugendfeuerwehrmann Lukas Schön (10) gewann das Landesfeuerwehrjugend-Bewerbsabzeichen in Bronze. Mit einer Laufzeit von knapp über 34 Sekunden und 965,76 Punkten setzte sich Lukas gegen 798 andere Teilnehmer durch und konnte sich somit den Gesamtsieg holen.

Das Jugendbewerbsabzeichen ist der erste Wettkampf, den die 10- bis 11-jährigen Jugendfeuerwehrmänner absolvieren können. Der Bewerb wird im Gegensatz zum Leistungsabzeichen der 12- bis 15-jährigen als Einzelbewerb abgehalten.

In den Bereichen „Schläuche und Stahlrohre zusammenkuppeln und eine Angriffsleitung“ bauen“, „Hindernisse überwinden“ und „Geräte richtig ablegen“ sowie beim Tragen eines sechs Kilogramm schweren Feuerlöschers über die Ziellinie überzeugte der 10-Jährige.

Lukas hat in diesem Sommer seine Volksschulzeit beendet und kommt im Herbst in die Europamittelschule. Seine Hobbys sind neben der Feuerwehr – die steht mit Abstand an erster Stelle – noch Karate und Motocrossfahren. Bemerkenswert ist, dass der nunmehrige Landesbeste erst im Vorjahr der Feuerwehr beitrat. Bei den Eltern, beim Bruder und bei Freunden ist die Freude groß. Lukas ist der erste Strasshofer FF-Mann, der einen Landesjugendbewerb gewann.

