1.100 Feuerwehr-Teams auf der Zille unterwegs

Die Storchenstadt Marchegg ist in den vergangenen Wochen „das Epizentrum des Feuerwehrwesens“ gewesen, stellte Landtagsabgeordneter René Lobner bei seiner knackigen Rede am Sonntag fest. Vor ihm standen dabei hunderte Feuerwehrmänner im Schlossgarten, die an den Landeswasserleistungsbewerben der Feuerwehr erfolgreich teilgenommen hatten, insgesamt waren es über 1.100 Zillenbesatzungen. In der Woche davor fanden die Wasserleistungsbewerbe auf Bezirksebene ebenfalls in Marchegg statt.

Zillenfahrer, die Leben retten

„Es ist schön für uns, dass wir in Marchegg zu Gast sein dürfen“, dankte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner Bürgermeister Gernot Haupt für die Gastfreundschaft. Fahrafellner machte den Sinn dieser Bewerbe deutlich, in dem er 20 Jahre zurückdachte, an das Hochwasser des Kamps und der Donau. „Dabei konnten tausende Menschen von unseren Zillenbesatzungen gerettet werden.“ Genau darum werde am Wasser trainiert, um in der Katastrophe best-ausgebildete Zillenfahrer zu haben.

Aber nicht nur zu Wasser sei die Ausbildung essenziell, denkt der Landesfeuerwehrkommandant an die österreichischen Kameraden, die zur Zeit bei den Waldbränden in Frankreich im Einsatz sind. „Dort stehen 7.500 Hektar in Brand, das ist nicht ohne.“

Fahrafellner ist froh, dass nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause endlich wieder Wettbewerbe stattfinden können. Denn diese fördern die Kameradschaft, ein wichtiges Gut der Feuerwehren. Für die Organisation der Landeswasserleistungsbewerbe gratulierte er Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker mit seinem Team. Dafür dankte auch Bürgermeister Haupt, der schon fast wehmütig wurde: „Unsere Hauptsaison ist heute fast zu Ende: Die Störche sind weg, die Zelte werden abgebaut.“

"Grandiose Siege" für Marchegger Kameraden

Erfreut war der Gastgeber aber, als er auf die Ergebnisliste blickte: „Marchegg hat grandiose Siege errungen.“ Damit meinte er Martin Schnirch und Maximilian Mihalovic von der FF Marchegg. Schnirch holte sich den ersten Platz beim Bewerb um das Wasserdienstleistungsabzeichen in Gold, sein Kamerad Mihalovic sicherte sich den dritten Platz. Der Zweitplatzierte ist Martin Seiler der FF Wilfersdorf (Bezirk Mistelbach). Den Sieg der Mannschaftswertung de 64. Landeswassedienstleistungsbewerbe holten sich die Kameraden aus Spitz.

47. Bewerb um das Wasserdienstleistungsabzeichen in Gold

Allgemein:

1.Martin Schnirch, FF Marchegg

2.Martin Seiler, FF Wilfersdorf

3.Maximilian Mihalovic, FF Marchegg

Gold Zillenfahren:

1.Mathias Auer, FF Pöchlarn

2.Rainer Landman, FF Wildungsmauer

3.Daniel Füsselberger, FF Blindenmarkt

Bronze Frauen ohne Alterspunkte:

1.Theres Richter und Nicole Schrefl, FF Mautern

2.Ingrid Graf und Sandra Winkler, FF Atzelsdorf

3.Ines Seitner und Catharina Waltl, FF Emmersdorf/Donau

Bronze Männer ohne Alterspunkte:

1.Clemens Resch und Thomas Stanek, FF Pöchlarn

2.Daniel Baumgartner und Daniel Hofegger, FF Golling

3.Franz Mayer und Florian Murth, FF Spitz

Bronze Frauen mit Alterspunkte:

1.Doris Kaufmann und Marianne riemer, FF Klein Schönbichl

Bronze Männer mit Alterspunkte:

1.Werner Svatek und Rudolf Swatek, FF Hohenberg

2.Leopold Krammer und Martin Pleil, FF Bullendorf

3.Andreas Hittinger und Josef Hittinger, FF Dürnrohr

Silber Frauen ohne Alterspunkte:

1.Nadine Falkensteiner und Nicole Golias, FF Wildungsmauer

2.Theres Richter und Nicole Schrefl, FF Mautern

3.Ines Seitner und Catharina Waltl, FF Emmersdorf/Donau

Silber Frauen mit Alterspunkte:

1.Doris Kaufmann und Marianne Riemer, FF Klein Schönbichl

Silber Männer ohne Alterspunkte:

1.Erich Bruckschwaiger und Stefan Wagner, FF St. Pantaleon

2.Daniel Baumgartner und Daniel Hofegger, FF Golling

3.David Brandl und Martin Brandl, FF Traismauer Waldlesberg

Silber Männer mit Alterspunkte:

1.Leopold Krammer und Martin Pleil, FF Bullendorf

2.Gerald Gail und Martin Seiler, FF Wilfersdorf

3.Andreas Hittinger und Josef Hittinger, FF Dürnrohr

Meisterklasse Frauen ohne Alterspunkte:

1.Stefanie Rotheneder und Stefanie Schmid, FF Wiesenfeld

2.Brigitta Bruckner und Alexandra Reiter, FF Melk

3.Clara Bauer und Jasmin Ebner, FF Krems

Meisterklasse Männer ohne Alterspunkte:

1.David Frank und Manuel Mayrhofer, FF Erla

2.Jakob Frank und Philipp Fürst, FF Erla

3.Günther Bertagnol und David Lastonersky, FF Trasdorf

Meisterklasse Männer mit Alterspunkte:

1.Fritz Braunschweig und Edwin Strasser, FF Oberfucha

2.Herbert Hittinger und Josef Hittinger, FF Dürnrohr

3.Anton Höllein und Josef Riegler, FF Neumarkt

Zillen-Einer Frauen Allgemein:

1.Nicole Schalko, FF Hollenbach

2.Marlis Klettner, FF Mannersdorf/Leithagebirge

3.Clara Bauer, FF Krems

Zillen-Einer Frauen Allgemein mit Alterspunkte:

1.Barbara Zuneric, FF Wilfersdorf

Zillen-Einer Männer Allgemein:

1.Ulrich Schultes, FF Klosterneuburg

2.Matthias Fügerl, FF Dürnstein

3.Florian Krammer, FF Bullendorf

Zillen-Einer Männer Allgemein mit Alterspunkte:

1.Stephan Nessl, FF Theiss

2.Franz Liegler, FF Klosterneuburg und Michael Zehetner, FF Wopfing

Zillen-Einer Frauen Meister:

1. Kerstin Wimmer, FF Krems

2.Stefanie Rotheneder, FF Wiesenfeld

3.Nicole Golias, FF Wildungsmauer

Zillen-Einer Frauen Meister mit Alterspunkte:

1.Lisbeth Langsteiner, FF Mauternbach

2.Doris Kaufmann, FF Klein Schönbichl

3.Ingrid Grad, FF Atzelsdorf

Zillen-Einer Männer Meister:

1.Manfred Pallinger, FF Allhartsberg

2.Rainer Landmann, FF Wildungsmauer

3.Jakob Frank, FF Erla

Zillen-Einer Männer Meister mit Alterspunkte:

1.Otto Zehetbauer, FF Wildungsmauer

2.Gerhard Ebner, FF Mautern

3.Herbert Hittinger, FF Dürnrohr

Mannschaftswertung – 64. Landeswasserdienstleistungsbewerbe

1.FF Spitz

2.FF Blindenmarkt

3.FF Pöchlarn

