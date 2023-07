Ex-Landtagspräsidentin Renner (SPÖ): „S8 ist meine Unvollendete ...“

NÖN: Erinnern Sie sich noch, warum Sie in die Politik gegangen sind?

Karin Renner: Ich war schon als sehr junges Kinder an der Politik interessiert. Wir waren eine typische Arbeiterfamilie, hatten aber nie ideologische Scheuklappen. Mein Papa war Bürgermeister, das hat mich aber nicht abgeschreckt, im Gegenteil, die Politik hat mich dadurch weiter interessiert.

Warum?

Renner: Weil die Politik so vielfältig und spannend und jeden Tag anders ist.

War es für Sie immer die SPÖ?

Renner: Ja. Aus meine Wurzeln heraus war es immer die SPÖ, sonst wäre ich nicht glaubwürdig gewesen. Es ging mir stets um die Inhalte.

Hat die Politik Sie verändert?

Renner (lacht): Das weiß ich gar nicht, es gab ja nie etwas anderes. Aber ja, man bekommt einen anderen Blick auf die Politik, weil man sieht, wie schwierig es eigentlich ist.

Wie hat sich die Politik in den vergangenen 23 Jahren verändert?

Renner: Sehr stark. Vor allem durch die Sozialen Medien. Sie wird zunehmend persönlicher und nicht inhaltlicher. Das politische Personal von heute ist Großteils im Wohlstand aufgewachsen – dafür können sie nichts. Aber darum sind sie von den Alltagssorgen der Menschen ziemlich weit weg. Außerdem kommen Respekt und Wertschätzung für den politischen Mitbewerber zunehmend abhanden. Ich bin gegen persönliche Angriffe und hab‘ das auch nie gemacht.

Warum haben Sie sich entschieden, die Politik zur Gänze zu verlassen?

Renner: Ich hatte das starke Gefühl, dass es nach über 20 Jahren genug ist. Ich habe nicht mehr die Energie und die Kraft, wie zu Beginn meiner politischen Karriere. Außerdem wollte ich die Prioritäten nun auf meine Familie legen. Darum war es an der Zeit, Jüngere ranzulassen.

Was hat Sie all die Jahre motiviert?

Renner: Ich hab‘ einfach Freude an meiner Arbeit gehabt und bin auch immer gerne nach St. Pölten gefahren. Ich habe noch unter Heidi Onodi begonnen, sie war eine sehr faire Chefin. Zuletzt war Reinhard Hundsmüller Klubobmann der SPÖ im Landtag. Er ist ein Lebensfreund unserer Familie.

Haben Sie sich trotzdem einmal gedacht: Warum tu‘ ich mir das eigentlich an?

Renner (lacht): Ja, zwei Mal. Einmal bin ich um drei in der Früh bei einem Schneegestöber vom Landtag heim gefahren und musste in Tulln noch tanken. Das war nicht schön als junge Frau. Das zweite Mal stand an einem Sonntag in der Früh ein Mann vor unserer Tür und hat gesagt, sein Freund ist in Konkurs und er braucht jetzt einen Kredit. Da ist mir schon anders geworden, weil er wusste, wo ich Zuhause bin. Aus politischen Gründen hab‘ ich mich aber nie gefragt, warum ich mir das antue. Wie gesagt, ich hatte immer Freude an meiner Arbeit.

Womit haben Sie in Ihrer Laufbahn gar nicht gerechnet?

Renner: Als mich Matthias Stadler gefragt hat, ob ich in die Regierung will. Da war ich baff und hab‘ lange überlegt, ob ich’s mach.

Warum?

Renner: Ich habe mir immer die Frage gestellt, ob ich ausreichend Wissen habe und das Amt erfüllen kann. So bin ich in jedes Amt gegangen, nachdenklich und demütig, egal, ob es der Vizebürgermeister war oder die Regierung.

Labradorrüde Berti leistet Karin Renner Gesellschaft, wenn sie sich ihrer Sommerlektüre widmet. Foto: Sandra Frank

Sie wurden überraschend Vizebürgermeisterin.

Renner: Ja, da war ich zum ersten Mal baff, als wir Markgrafneusiedl gedreht haben. Die Gemeinderatswahlen 2000 waren eine Sensation. Die Ausgangslage war 12:3 für die ÖVP, danach stand es 10:5 für uns. Ich war über Nacht Vizebürgermeisterin.

Sie gingen nachdenklich an Ihre politischen Funktionen heran. Warum haben Sie sich jedes Mal für das neue Amt entschieden?

Renner: Man kann sich nicht einer Wahl stellen und dann nein sagen. Man muss die Verantwortung auch übernehmen.

Welcher war einer der unschönsten Momente in Ihrer politischen Zeit?

Renner: Als Werner Faymann am 1. Mai am Rathausplatz von unseren eigenen Leuten ausgepfiffen wurde. Das war ein Umbruch in der SPÖ, so geht man miteinander nicht um. Es war ein entscheidender Moment und für mich abstoßend.

Was haben Sie lieber gemacht, Lokal- oder Landespolitik?

Renner: Beides gleich gern. Die politische Arbeit ist so umfassend und vielfältig. Ich war zum Beispiel bei vielen tollen Betriebsbesuchen dabei. Es ist wirklich spannend. Auch die Fragen des Konsumentenschutzes. Unter Rudi Hundstorfer wurde eine Schlichtungsstelle für Konsumenten und Unternehmer eingerichtet. Das war schon ein toller Erfolg.

Sie waren unter Erwin Pröll Landeshauptmann-Stellvertreter, später die Stellvertreterin von Johanna Mikl-Leitner. Gab es da große Unterschiede?

Renner: Nein, ich bin mit beiden immer gut ausgekommen. Es war mit beiden eine ordentliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Haben Sie sich gedacht, dass Sie einmal Dritte Landtagspräsidentin werden könnten?

Renner: Nein, das habe ich mir nie gedacht. Auch nicht, als ich gefragt wurde, ob ich für den Landtag kandidieren will. Ich hab‘ damals kandidiert, weil es herausfordernd war und noch nie eine Kandidatin aus einer kleinen Gemeinde im Landtag war. Und auf einmal kommt die kleine Karin und gewinnt (lacht). In der Gemeinde haben mich sehr viele Leute unterstützt. Das war schön und das vergess‘ ich auch nach 20 Jahren nicht.

Wie war Ihre letzte Landtagssitzung im Dezember 2022?

Renner: Sehr freundschaftlich. Sie war ein würdiger Schlussstrich im Landtag. Ich bin auch ohne Wehmut gegangen, weil ich den Gedanken aufzuhören schon ein Jahr mit mir herumgetragen habe. Es war natürlich auch eine große Beruhigung für mich, mit René Zonschits einen ausgezeichneten Nachfolger zu haben. Das ist eine große Freude und nicht selbstverständlich.

Was war Ihr wichtigster politischer Erfolg?

Renner: Den habe ich leider nicht mehr geschafft. Der Bau der Marchfeldschnellstraße S8 hat mich mein politisches Leben lang begleitet. Auch meine längste Rede, sie dauerte etwa 18 Minuten, war über die Notwendigkeit des Baus der S8. Die Pendler und Anrainer sind arm. Nicht einmal der umweltfreundlichste Biobauer kann seine Produkte mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Wien liefern. Handwerker können ebenfalls nicht mit den Öffis zu ihren Kunden fahren. Ich finde es ganz schlimm, dass der Bau so abgedreht wurde. Das ist eine untragbare Situation für die Leut‘ in der Region. Die S8 ist meine Unvollendete …

Sie waren über 20 Jahre erfolgreich im politischen Geschäft unterwegs und hatten viele hohe Ämter inne. Wie stehen Sie zur Quotenregelung?

Renner: Mir war es eigentlich egal, wie man mich anspricht, nur der Ton war wichtig, der sollte wertschätzend und respektvoll sein. Ich selbst bin nie durch die Quote in ein Amt gekommen. Ich habe es Kraft meiner Person geschafft und nicht, weil ich eine Frau bin. Natürlich wird man als Frau für sein Aussehen mehr kritisiert als Männer. Es hat aber auch Vorteile: Als kleine Frau wirst du auf Fotos vorne in die Mitte gestellt und fällst unter den ganzen dunklen Anzugträgern auf.

Die Genderdebatte beherrscht derzeit den politischen Alltag.

Renner: Egal, ob Gendern von links verordnet oder von rechts verboten wird, die Menschen haben ganz andere Sorgen. Die interessiert, was sie für das zahlen, was sie im Wagerl haben; oder was sie an der Tankstelle zahlen müssen, oder die Energiepreise …

Wie geht es Ihnen damit, die Politik nun aus der zweiten Reihe zu beobachten?

Renner: Man lebt schon noch mit, das ist klar. Aber man hat sich zurückzuhalten, sonst ist man ein peinlicher Balkonmuppet.

Haben Sie einen Rat für junge Politiker?

Renner: Keinen Rat. Aber es ist wichtig, dass sich Junge engagieren, um unseren Frieden und die Demokratie erhalten zu können.