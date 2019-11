Joseph Lentner, 33 Jahre alt, Physiotherapeut, gebürtiger Bayer, seit elf Jahren in Österreich und seit sechs Jahren wohnhaft in Gänserndorf-Süd: Das sind die Eckdaten des Sprechers der Gänserndorfer NEOS-Ortsgruppe, die sich vor vier Monaten neu gründete.

NÖN: Wie sind Sie zu den NEOS gekommen?

Lentner: Mich hat der Slogan „Mitmachen statt mitsudern“ zu den NEOS geholt. Ich will mich aktiv und konstruktiv einbringen und das Beste für die Bürger herausholen. Ich bin auch an keinem politischen Hickhack interessiert.

Mit Ihrem offenen Brief an den Gänserndorfer Gemeinderat, in dem Sie bemängeln, dass die Bürger bei der Zentrumsgestaltung von Gänserndorf-Süd nicht einbezogen werden, haben Sie es sich mit der ÖVP bereits verscherzt. War das klug?

Lentner: Das war so eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte niemanden kritisieren. Die Zentrumsgestaltung in Süd ist bisher super gelaufen, das rede ich auch nicht schlecht. Ich sage nur, dass man gut überlegen sollte, wie man jetzt weitermacht, damit die Bürger auch zum Schluss noch zufrieden sind.

Die NEOS traten bei der Gemeinderatswahl 2015 in Gänserndorf mit Stefan Schubert und Helmut Stachowetz-Axmann an. Sie verpassten knapp den Einzug ins Stadtparlament. Schubert kehrte der Politik den Rücken, Stachowetz-Axmann kandidiert nun für die Grünen. Warum soll es diesmal für die NEOS besser laufen?

Lentner: Weil die allgemeine Stimmung für unsere Partei jetzt noch besser ist als damals. Wenn ich durch die Stadt gehe und mit den Menschen spreche, sehe ich, dass das Interesse der Gänserndorfer an den NEOS groß ist. Das sieht man auch an den Ergebnissen der Nationalratswahlen 2017 und 2019 – heuer haben wir in Gänserndorf um 50 Prozent mehr Stimmen bekommen.

Wie groß ist eigentlich die NEOS-Gruppe in der Gemeinde Gänserndorf?

Lentner: Mittlerweile gibt es etwa ein Dutzend Mitstreiter – es werden aber laufend mehr.

