In der vergangenen Ausgabe berichtete die NÖN über die die speziellen Herausforderungen des Nahrungsmittel-Produzenten Instantina in der Zeit des Lockdowns. Nun sollen der Betrieb und seine 115 Beschäftigten näher vorgestellt werden.

Was verbirgt sich also hinter diesen Mauern, aus denen der Geruch von Schokolade strömt, der oft in ganz Dürnkrut wahrzunehmen ist? Man könnte dahinter eine Schokoladenfabrik vermuten, in Wirklichkeit wird aber Kakaopulver hergestellt. Wenn man beim Vorbeifahren genauer hinsieht und einem der Schriftzug an der Seitenwand des vorderen Betriebsgebäudes ins Auge springt, wird rasch klar, dass hier ein sehr bekanntes Produkt erzeugt wird, das von Klein bis Groß wohl fast jeder kennt: Die Kinder und deren Begleiter, weil sie dank dieses Fabrikats – wenn sie genug Packungen sammelten – freien Eintritt in den Tiergarten Schönbrunn erhielten; die Sportler, weil es angeblich in kürzester Zeit leistungsseigernd wirken soll.

Hinter diesen Mauern entsteht so manches Produkt, das die Herzen der Schleckermäuler höherschlagen lässt. Coursolle

Aber auch Menschen in Lern- und Prüfungssituationen wird laut Werbung ein Konzentrationszuwachs versprochen. Die Rede ist von Dixi-Traubenzucker, einer Eigenmarke des Unternehmens, und ebenso wie die Marke Clio seit 1980 wichtiges Produkt der Firma. Zu den weiteren Instantina-Eigenmarken zählen auch Diximax, Sweetiva, Süssina, Welness for you und Sweet love.

Die Fabrik produziert in Summe 400 Fertigprodukte, die an die Industrie und an Endverbraucher geliefert werden. „Die Ideen zu neuen Produkten entstehen sehr unterschiedlich. Manche Kunden haben bereits eine ausgeprägte Vorstellung von einem Produkt, die bis zur Vorgabe eines Rezepts gehen, andere lassen sich von uns bei der Produktentwicklung unterstützen“, so Geschäftsführer Josef Manner.

Und weiter: „Mit unseren eigenen Marken haben wir auch die Möglichkeit, ganz eigene, dem aktuellen Zeitgeist entsprechende Produkte zu entwickeln. Von jeder neuen Entwicklung werden mehrere Varianten erstellt, von denen dann die beste vermarktet wird. Von der Anfrage bis zur ersten Produktion vergehen in der Regel drei Monate.“ Es werden dann mehrere Muster erstellt, von denen sich der Kunde eines aussuchen kann. Man sei als Kleinbetrieb anderen gegenüber generell im Vorteil, ist der Geschäftsführer überzeugt.

1986 gegründet

Manner ist seit Oktober 2019 Geschäftsführer am Standort Dürnkrut. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet, der Betrieb ist heute zu zwei Drittel in Händen der Agrana-Beteiligungs-AG und zu einem Drittel im Besitz der in Deutschland ansässigen Krüger GmbH & Co KG. Das dazugehörige Büro von Instantina mit etwa zehn Beschäftigten befindet sich im zweiten Wiener Gemeindebezirk.

Von den 115 Beschäftigten in Dürnkrut, stammen ca. 70 % aus der Region, (vorwiegend Gänserndorf und Mistelbach), rund 10 % sind aus Dürnkrut. Den Rest bilden Grenzgänger, darunter zehn slowakische und acht tschechische Staatsbürger. Die Angestellten sind in verschiedenen Abteilungen beschäftigt: Qualitätssicherung und Labor, Produktentwicklung, Technik und Instandhaltung, Materialwirtschaft, Strategischer Einkauf, Verwaltung, Fakturierung, Lohn-und Personalverrechnung sowie EDV.

Der Betrieb ist für die unterschiedlichsten Produktverfahren gerüstet. So wird gemahlen (z. B. Staubzucker, Birkenzucker), gemischt (Teeprodukte, Cappuccino, Fruchtpulvermischungen) und geröstet (Brösel, Croutons). Auch Coaten gehört dazu (z. B. Zitronensäure). Der Jahresumsatz beträgt netto rund 26 Mio. Euro, die Exportquote 48 %. Das Betriebsgelände erstreckt sich über 11.000 m 2 und wird gerade erweitert. So wird gerade an einer neuen Lagerhalle mit 2.400 m 2 gebaut. „Wir beliefern seit 2019 verstärkt auch den deutschen Markt, dies machte eine Erweiterung an Lagerfläche notwendig“, berichtet Manner. Mit der neuen Lagerhalle wird auch eine Photovoltaikanlage errichtet, die rund 30 % des eigenen Energiebedarfs decken wird.

Erwähnenswert ist, dass die Firma – in Zusammenarbeit mit Lieferanten und Mitarbeitern – auf soziale Verantwortung für Familie, Artenschutz und die Förderung junger Künstler Wert legt. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die gesamte Wertschöpfungskette so ökologisch wie möglich zu gestalten. Man darf wohl feststellen, dass dieses Prinzip sehr ambitioniert und nachahmenswert ist. So ist zum Beispiel Dixi seit 2019 zu 100 % klimaneutral und unterstützt verschiedene Projekte ihres Fachpartners, der Universität für Bodenkultur in Wien.

Manner möchte seinen Mitarbeitern auch ausdrücklich für ihr Engagement, insbesondere in der Coronazeit, danken.

Übrigens: Derzeit ist das Unternehmen aus der Suche nach einem Elektrotechniker sowie einem Maschinenbauschlosser. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.dixi.at bzw. unter www.instantina.at.