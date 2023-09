Untersiebenbrunner & Gänserndorfer überzeugten Andy Marek

Gleich vorweg: Die Rapid-Legende wurde auch diesmal fündig und konnte zwei Bewerbern zum Einzug in die nächste Runde, die am 28. Oktober im Mistelbacher Stadtsaal über die Bühne gehen wird, gratulieren.

Der 44-jährige René Lorenz aus Gänserndorf-Süd fühlt sich im Austropop pudelwohl und schmetterte „Vü schöner is des G'fühl“ von Rainhard Fendrich und „Feuer“ von Ostbahn Kurti textsicher in den großen Besprechungssaal der Bankfiliale. Unterstützt wurde er dabei von Sohn und Gattin. Mareks Urteil: „Ich weiß nicht, ob es bei dir noch Talent ist, wohl eher schon Lebenserfahrung. Aber du gehörst auf die Bühne und hast eine gute Stimme. Du bist auf jeden Fall weiter!“

Nicht minder beeindruckt zeigte er sich von der Performance Tobias Mahadliceks, alias „Tea Jason“. Der 25-jährige Untersiebenbrunner wagte sich an die Nummer „Can't Help Falling In Love“ von Elvis Presley. Und der Mut wurde belohnt. „Das ist handwerklich mehr als ordentlich. Die Töne passen“, lobte Marek die Performance.

Abschließend gab es von Marek noch Tipps zur nächsten Runde in Mistelbach, die vor Publikum stattfinden wird. „Vergesst nicht, Leute mitzubringen! Eure Fans haben einen entscheidenden Anteil an eurem Erfolg und können für euch voten.“ Dem Gewinner von „NÖN sucht das größte Talent“ winken übrigens 5.000 Euro in bar - und natürlich die unbezahlbare Lebenserfahrung, vor Publikum aufzutreten.