Ersatzbrücke in Deutsch-Wagram ärgert die Bürger

Wie die NÖN bereits berichtete, ist der Ersatzsteg für die Bockfließer Brücke nicht barrierefrei. Im Rahmen des Ausbaus der Nordbahn soll ja die Bockfließer Brücke erneuert werden, um die Gleisabstände und den Abstand der Gleise zu den angrenzenden Anlagen auf die Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h anzupassen.

Als Ersatz dafür wurde ein Steg für Fußgänger parallel zur noch bestehenden Brücke, die im Jänner abgerissen werden soll, errichtet. Das sorgte bereits auf der Social-Media-Plattform Facebook für Unmut, weil die Querung wegen der hohen Anzahl an Stufen für ältere Bürger, Menschen mit Fahrrädern und Kinderwägen bzw. Gehbehinderte nicht zu bewältigen sein soll. Die Holzkonstruktion soll noch dazu nicht rutschsicher sein. Im Gemeinderat stellte die SPÖ den Antrag, dass neue Verhandlungen mit den ÖBB stattfinden sollen, um den Steg anzupassen.

Laut SPÖ-Gemeinderat Harald Nikitscher sind noch viele Details offen, wie z. B. wer für die Schneeräumung verantwortlich ist bzw. die Haftung bei Unfällen. Weiters soll Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger den Gemeinderat über die Ergebnisse der Gespräche mit den Bundesbahnen informieren. Die Stadtchefin meinte in der Sitzung dazu: „Ich habe versucht, in den Vertrag das eine oder andere hineinzureklamieren, was aber nicht einfach war. Bei diesen Verhandlungen haben wir ganz schlechte Karten.“ Mühl-Hittinger sagte zu, dass sie die besprochenen Punkte mit den ÖBB erörtern werde. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.