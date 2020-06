Es wird wieder musiziert, gesungen und getanzt. Ab dieser Woche finden in der Regionalmusikschule wieder die ersten Proben statt. Bislang musste man – bekanntlich wegen der Covid-19-Bestimmungen – auf den Unterricht via Bildschirm zurückgreifen.

Dennoch stand die Schule nicht still: Auf einer „Corona-Stage“ sendeten Schüler und Lehrer unter dem Motto „Shutdown heißt nicht shut up“ über die Homepage der Schule (www.regionalmusikschule-strasshof.at) Grüße von zuhause an alle, die sie nicht persönlich sehen konnten.

Revival des Tanzensembles „fLunsch“ mit 53 Schülern

Wie viele andere Sparten konnte auch die Tanzklasse keinen Klassenabend durchführen, dafür wurde fleißig für den ersten Videoauftritt geübt. So kam es zu einem Revival des Tanzensembles „fLunsch“. Insgesamt waren 55 Schüler dabei. Das Junior-Volksmusikensemble und viele andere taten es ihnen gleich.

Der Musikschulbetrieb läuft dennoch unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen an: Schnuppertage und Einschreibung werden so z. B. nur einzeln je Schüler und unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen durchgeführt.

Es gilt dabei, den direkten Kontakt bei der Anmeldung oder bei Info-Gesprächen durch Online-Angebote zu ergänzen und teilweise zu ersetzen. Schüler mit Wohnsitz in Strasshof oder in einer der Filialschulgemeinden Markgrafneusiedl, Raasdorf, Glinzendorf und Großhofen kommen in den Genuss von Vergünstigungen.