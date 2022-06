Oberhausen Haus in Flammen: Familie rettete sich ins Freie

Symbolbild Foto: LukeOnTheRoad, Shutterstock.com

E ine Familie mit drei Kindern konnte sich bei einem Brand in ihrem Haus in der Nacht auf Montag in Oberhausen (Bezirk Gänserndorf) selbst ins Freie retten und die Feuerwehr verständigen.