„100er“ des Musikvereins wurde groß zelebriert

Der Obersiebenbrunner Musikverein „Harmonie“ veranstaltete das heurige Bezirksmusikfest und feierte in diesem Rahmen auch gleich sein 100-jähriges Bestehen unter dem Motto „Setz’ di her, samma mehr“. Zu diesem Anlass ließen es sich auch die Partnerkapelle, der Musikverein Wettenhausen und die Bürgermusik Mittersill aus Salzburg nicht nehmen, den jubilierenden Obersiebenbrunnern einen Besuch abzustatten.

Los gingen die Feierlichkeiten am Freitag mit den Original-„Wood(b)los“-Musikanten, die mit hochklassiger Tanzmusik für Stimmung sorgten. Anschließend heizte die Musikgruppe „PS:reloaded“ den Gästen im Festzelt bei der Landwirtschaftlichen Fachschule mit böhmisch-mährischer Blasmusik sowie Pop- und Partymusik ein. Den Abschluss machte DJ „LZY G“.

Musikerdenkmal zum 100-Jahr-Jubiläum

Volles Programm war auch am Sonntag angesagt: Der Festtag begann mit einer vom Musikverein Wettenhausen musikalisch umrahmten Messe in der Kirche und anschließender Denkmalsegnung vor dem Musikerheim. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums wurde im Gedenken an alle verstorbenen Vereinsmitglieder ein Musikerdenkmal erbaut.

Die Bürgermusik Mittersill begleitete danach alle trotz des schlechten Wetters teilnehmenden Musiker und Gäste mit einem Festzug zum Veranstaltungsgelände. Dort wartete bereits die Partnerkapelle aus Wettenhausen, die die zahlreichen Besucher anschließend mit einem Frühschoppen unterhielt. Nach und nach trafen die weiteren Musikvereine für die Marschmusikwertung der BAG Gänserndorf ein.

Während der Begrüßung und des Großkonzertes wurde die Gesellschaft aber leider von ersten Regen- und Hagelschauern überrascht. Der Musikverein „Harmonie“ Obersiebenbrunn konnte seine lang erprobte Choreografie in Stufe E noch präsentieren, bevor die Wertung aufgrund des schlechten Wetters leider abgesagt werden musste. Der Stimmung im Zelt tat dies aber keinen Abbruch. Die Blaskapelle Vindemia sorgte für mitreißende Tanzmusik.

Der Musikverein bedankt sich bei allen Gästen sowie den zahlreichen Helfern für die tatkräftige Unterstützung.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.