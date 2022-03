Abstimmung im Gemeinderat war illegal

Nicht nur der (vorübergehende) Rückzug von Ex-SPÖ-Bürgermeister Herbert Porsch aus der Politik sorgt derzeit für Unruhe in Obersiebenbrunn, jetzt lässt SPÖ-Fraktionschef Michael Mann aufhorchen:

Laut ihm war die konstituierende Sitzung des Gemeinderats falsch und deswegen hat er schon jetzt eine Aufsichtsbeschwerde gegen den neuen ÖVP-Bürgermeister Walter Seehofer eingereicht.

„Zwar wurden der Bürgermeister und der Vizebürgermeister per geheimer Abstimmung gewählt, allerdings hätte es zur Wahl des Vize-Ortschefs gar nicht kommen dürfen“, so der SPÖ-Politiker.

Klingt kompliziert, ist es auch: Laut Mann wurden die geschäftsführenden Gemeinderäte, aus deren Mitte der Vizebürgermeister gewählt wird, nicht – wie vorgesehen – per geheimer Abstimmung, sondern per Handzeichen gewählt: „Dadurch gibt es quasi vor dem Gesetz keine geschäftsführenden Gemeinderäte und somit auch keinen Vize“, erklärt der SPÖ-Fraktionschef. Bei der Wahl der Mitglieder des Prüfungsausschusses sei derselbe Fehler passiert.

SPÖ-Mann: „Auch Einladung zur Sitzung nicht korrekt“

Außerdem – so Mann – sei seine Einladung zur Gemeinderatssitzung für heute, Mittwoch, nicht korrekt zugestellt: „Ich wurde per E-Mail eingeladen. Es bedarf dafür aber am Anfang jeder Gemeinderatsperiode einer Einverständniserklärung und die wurde mir nicht zum Unterschreiben vorgelegt.“ Zur Einladung per Mail sagt Seehofer: „Das ist auch so passiert, als Porsch Bürgermeister war.“

Bei den anderen Kritikpunkten zeigt er sich einsichtig: „Wir haben die für Mittwoch (heute, Anm.) angesetzte Sitzung abgesagt, weil uns aufgefallen ist, dass uns ein Formalfehler unterlaufen ist. Wir sind dabei, einen neuen Termin für die konstituierende Sitzung zu finden, da sollen diese Fehler repariert werden.“

