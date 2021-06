„Wir möchten es Urlaubern ermöglichen, auf den ersten Blick zu erkennen, welche Standards bei uns geboten werden und welche Qualität sie in unserer Unterkunft erwartet“, erläutert Susanne Bauer von „Bauers Gästehaus“ die Gründe für die Zertifizierung. Ausgezeichnet wurde der Betrieb mit vier Sonnen, was für ausgezeichnete Standards rund um die Bereiche Lage, Ausstattung, Erlebnis-, Sport- und Freizeit- sowie Service-Angebot steht.

„Bauers Gästehaus“ bietet zwölf Zimmer: neun Doppelzimmer, ein Einzelzimmer sowie zwei Familienzimmer für bis zu vier Personen. Fokus wird auf Komfort, Gemütlichkeit sowie Herzlichkeit gelegt.

Das Angebot des Gästehauses richtet sich an „qualitätsbewusste Individualtouristen“: Ob Radfahrer, Genussliebhaber oder Kulturinteressierte: „Bauers Gästehaus“ bietet jedem die Gelegenheit für eine Auszeit im Marchfeld. Der Betrieb besticht weiters durch seine Lage zwischen den beiden europäischen Metropolen Wien und Bratislava sowie durch die vielfältigen Möglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Neben einem Besuch der Marchfelder Schlösser bieten sich auch Rad- und Wandertouren an.

Familie Bauer erwarb das Gebäude im Jahr 2016, nach Sanierungs- und Umbauarbeiten wurde 2018 „Bauers Gästehaus“ eröffnet und erfreut sich zahlreicher Stammgäste. Die Zertifizierung soll auch helfen, neue Gäste von den Vorzügen der Unterkunft zu überzeugen. „Vor allem in Hinblick auf die NÖ Landeausstellung 2022 sind wir äußerst froh, qualitativ hochwertige Betriebe in der Region zu haben“, freut sich Mathias Wald, Projektleiter der Weinviertel Tourismus GmbH.

https://gaestehaus-marchfeld.at/